Путін додав, що "треба всім об’єднати зусилля" над легалізацією бойовиків.

Російський президент Володимир Путін висловився за налагодження відносин з бойовиками "Талібан", які захопили Афганістан після розпочатого Сполученими Штатами виведення військ.

Слова глави Кремля цитує російський Интерфакс.

Путін вважає, що комунікація з талібами нібито дозволить тримати ситуацію в Афганістані під контролем.

"Росія не зацікавлена у дезінтеграції Афганістану. Якщо це станеться, тоді буде ні з ким розмовляти. А якщо це так, то треба подумати про те, що чим швидше "Талібан" ввійде, скажімо, у сім’ю цивілізованих народів, тим легше буде контактувати, спілкуватися і якось впливати", – запропонував він.

Читайте такожСША виділять більш ніж по $2 тисячі біженцям з АфганістануАле невдовзі президент РФ додав, що "треба всім об’єднати зусилля" над легалізацією бойовиків.

Також Путін огризнувся на слова Байдена щодо планів на боротьбу з тероризмом 2021 року, щоби Америка, мовляв, спершу розібралася з тими, з ким воювала 20 років.

Захоплення Афганістану талібами

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорили підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

17 серпня віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе главою країни.

18 серпня в МЗС ОАЕ повідомили, що Гані з родиною прибув до країни.

Автор: Яна Ставська