Вони піднімуть безліч двосторонніх і регіональних питань.

Президент Російської Федерації Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін проведуть бесіду по відеозв'язку в п'ятницю, 30 грудня. Обговорюватимуться двосторонні та регіональні питання.

Як передає портал Reuters, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у бесіді з представниками росЗМІ: "Перш за все, вони будуть говорити про двосторонні російсько-китайські відносини. І, звичайно, дуже важливо буде обмінятися думками з більш гострих регіональних проблем — тих, які ближче нам, Росії, і тих, які ближче Китаю".

Ніяких конкретних деталей розмови Пєсков не повідомив. Однією з тем бесіди, найімовірніше, стане розвиток війни в Україні.

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Відносини Москви і Пекіна: остання інформація

Китай продовжує залишатися одним з партнерів Росії. У Піднебесній підтримують ідеологічні наративи Кремля про війну в Україні.

Посол КНР в Європейському Союзі Фу Цун назвав і Україну, і РФ друзями Китаю. За його словами, війна в нашій країні поставила Піднебесну "в дуже складне політичне становище", загостривши відносини з Європою.

Заступник секретаря Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв 21 грудня зустрівся з Сі Цзіньпіном. Останній запропонував закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом.

Після цього міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що КНР буде поглиблювати зв'язки з Росією в наступному році і підкреслив неупереджену позицію його країни щодо війни в Україні.

Екс-координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід вважає, що Пекін не стане підтримувати Москву у військовому плані. У Піднебесній були шоковані тим, наскільки погано війська РФ проявили себе в бойових діях.

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