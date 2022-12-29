В разі необхідності зняття готівки в банкоматах понад встановлений ліміт росіянам рекомендують оформити додаткову карту UnionPay згідно з тарифами банку.

На тлі російського вторгнення в Україну китайська платіжна система UnionPay обмежила зняття за кордоном готівки з карток, випущених російськими банками.

Як повідомляє російське видання "Медуза", обмеження стосується всіх російських банків. Тепер зняти за кордоном за один день можна буде не більше 50 тисяч юанів (приблизно 507 тисяч рублів), а за один рік - не більше 500 тисяч юанів.

За необхідності зняття готівки в банкоматах понад встановлений ліміт росіянам рекомендують оформити додаткову карту UnionPay згідно з тарифами банку.

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Війна в Україні та ситуація з російськими картами:

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв'язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків. В ЄС побоювалися, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

До російської платіжної системи "Мир" були підключені п'ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank. Два з них-приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, підключилися до системи "Мир" вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

15 вересня з'явилося повідомлення, що приватні фінансові установи Iş Bankası і Denizbank відмовилися від роботи з картою "Мир".

21 вересня з'явилася інформація, що банки Казахстану, В'єтнаму та Вірменії, які раніше приймали карти "Мир", також перестали працювати з російською платіжною системою.

28 вересня ще три банки Туреччини відмовилися від російської платіжної системи "Мир".

29 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що Туреччина знайшла для росіян альтернативу банківській системі "Мир".

5 жовтня Туреччина запропонувала РФ використовувати турецьку платіжну систему Troy, замість російської "Мир".

Також 5 жовтня 2022 року європейські банки перестали приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками.

18 жовтня 2022 року киргизькі банки перестали обслуговувати російські карти "Мир".

3 листопада 2022 року Узбекистан відмовився відновлювати роботу російської платіжної системи"Мир" через супутні ризики.

9 грудня 2022 року Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) дозволило банкам Казахстану проводити операції з картками російської платіжної системи "Мир".

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