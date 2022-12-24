За його словами, Китай також не хоче посилювати свою конфронтацію зі США.

Екс-координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід вважає, що Китай не планує підтримувати Росію у війні в Україні.

В ефірі телеканалу "Еспресо" він розповів, що китайці були шоковані тим, як показала себе Росія в мілітарному плані.

"Китайці у шоку від стратегічних прорахунків РФ, від її незграбності в розв'язанні того, що Путін не може ні контролювати, ні зупинити. Росія завжди була молодшим партнером Китаю, принаймні останні кілька років. Тепер цілком очевидно, що Росія - агресивний і некомпетентний молодший партнер. Сумніваюся, що китайці підуть на ризик заради Путіна", - пояснив свою думку Фрід.

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За словами експерта, Китай також не хоче посилювати свою конфронтацію зі США. Пекін побачив, що Захід не такий слабкий, як йому здавалось.

"Це повинно насторожити будь-якого серйозного стратега в Кремлі. Китай не збирається підтримувати Росією, все більше занурюючись в трясовину путінських авантюр. Гадаю, що китайці не ризикнуть порушити американські санкції, навіть обмеження ціни на нафту. Позиція Путіна не є сильною. Путін припустився серйозних прорахунків, а його нинішня позиція набагато слабша, ніж минулого року", - підсумував Фрід.

Війна в Україні: позиція Китаю

Після початку повномасштабної війни в Україні Китай офіційно зайняв нейтральну позицію, а також закликав припинити бойових дій і перейти до мирного діалогу.

Хоча Китай не став офіційно приєднуватися до антиросійських санкцій, китайські компанії де-факто обмежили або припинили поставки багатьох підсанкційних товарів, щоб не потрапити під вторинні санкції Заходу.

Новий посол КНР в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що ця війна поставила Китай "в дуже складне політичне становище" і "сильно загострила" відносини з Європою.

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