Китай продовжить грати "конструктивну роль у врегулюванні української кризи по-своєму".

У неділю міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай буде поглиблювати зв'язки з Росією в наступному році і підкреслив неупереджену позицію його країни щодо війни в Україні.

Голова МЗС Китаю заявив, що Пекін буде "поглиблювати стратегічну взаємну довіру і взаємовигідне співробітництво" із Росією, пише Associated Press.

"Що стосується української кризи, ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об'єктивності та неупередженості, не віддаючи перевагу ні тій, ні іншій стороні, і не підливаючи масла у вогонь, тим більше не прагнучи отримати корисливу вигоду від ситуації", - сказав Ван Ї.

Він також звинуватив США у погіршенні відносин між двома найбільшими економіками світу, заявивши, що Пекін "рішуче відкинув помилкову політику США щодо Китаю". При цьому Ван Ї визнав, що досвід показав, "що Китай і Сполучені Штати не можуть відокремити або розірвати ланцюги поставок".

За словами дипломата, Китай буде прагнути повернути відносини із США у потрібне русло, зазначивши, що вони різко погіршилися, тому що "Сполучені Штати наполегливо продовжують розглядати Китай як свого головного конкурента та беруть участь у кричущій блокаді, придушенні й провокаціях проти Китаю".

Ван Ї також звинуватив США у "односторонньому залякуванні" і заявив, що Китай продовжить грати "конструктивну роль у врегулюванні української кризи по-своєму".

Союз Китаю і Росії - що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай офіційно зайняв нейтральну позицію і закликав до припинення бойових дій і початку мирного діалогу. Китай неодноразово підкреслював, що підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, але провину за розв'язану Росією війну Пекін покладає на США. Після масованого обстрілу України 23 листопада Китай закликав сторони якомога швидше почати мирні переговори.

Китай також офіційно не підтримав санкції проти Росії, запроваджені країнами Заходу. Але китайські компанії, побоюючись вторинних санкцій, фактично обмежили або припинили поставки багатьох підсанкційних товарів. Все таки торговий оборот з Європою і США для економіки Китаю набагато важливіший, ніж з РФ.

Попри повідомлення ЗМІ про можливу військово-технічну допомогу Китаю Росії, прямих доказів такої підтримки поки немає. Хоча політично Китай все ж залишається союзником РФ. Так, у жовтні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у телефонній розмові з Сергієм Лавровим висловив підтримку РФ "під лідерством Путіна".

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