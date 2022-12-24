Пекін не хоче вибирати між друзями і сподівається на якнайшвидке закінчення війни.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну поставило Китай "у дуже скрутне становище". Пекін опинився в ситуації, де потрібно "вибирати між друзями". Про це розповів новий посол КНР в Європейському Союзі Фу Цун в інтерв'ю South China Morning Post.

За словами дипломата, ця війна поставила Китай "в дуже складне політичне становище" і "сильно загострила" відносини з Європою. Фу Цун підкреслив, що офіційний Пекін не отримує ніякої вигоди від того, що відбувається і не зацікавлений в затягуванні конфлікту.

"І Росія, і Україна (наші – ред.) хороші друзі, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції", - сказав посол.

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Фу наполягає на тому, що Китай не надає Росії ніякої військової допомоги, тоді як Захід "наживається" на війні.

"Найголовніше – зупинити бойові дії, домогтися припинення вогню для порятунку життів, і ми підтримаємо всі зусилля в цьому відношенні. Ми знаємо, що деякі люди наживаються на цій кризі. Вони продають величезну кількість зброї", – заявив він.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай офіційно зайняв нейтральну позицію і закликав до припинення бойових дій і початку мирного діалогу.

Китай не став офіційно приєднуватися до західних санкцій проти Росії, проте китайські компанії, побоюючись потрапити під вторинні санкції Заходу, де-факто обмежили або припинили поставки багатьох підсанкційних товарів.

Попри повідомлення ЗМІ про можливу військово-технічну допомогу Китаю Росії, досі прямих доказів військових поставок не було представлено.

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