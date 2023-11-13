Бербок зазначила, що німецька підтримка буде серйозно розширен.

Німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила про марність сподівань російського президента Володимира Путіна на зменшення підтримки України з боку Євросоюзу.

"Путін занадто рано радіє... Тому що ми не тільки продовжимо підтримку України, ми її розширимо і збільшимо", – зазначила Бербок і оголосила значне збільшення підтримки Києва, передає Tagesspiegel

Вона уточнила, що німецька підтримка буде серйозно розширена, особливо в наступному році. Але при цьому більше ніяких деталей не розкрила.

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Вона додала, що в найближчі місяці Україна отримає ще одну систему ППО Patriot і електрогенератори.

Допомога Німеччини Україні

8 листопада стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на постачання Україні близько 100 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм. Постачання має розпочатися найближчим часом і триватиме протягом наступних двох років.

12 листопада правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца погодилася подвоїти військову допомогу Україні наступного року до 8 млрд євро.

А сьогодні посол Німеччини в Україні Мартін Єгер анонсував, що його країна поставить ЗСУ ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. Це відбудеться до кінця цього року.

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