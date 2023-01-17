Міністр оборони РФ заявив, що масштабні зміни складу ЗС РФ будуть проводитися в 2023-2026 роках.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу в рамках роботи об'єднаного угруповання військ в Україні провів нараду із заступниками Міністра оборони РФ, головнокомандуючими видами ЗС РФ і командуючими з питань виконання рішення Президента РФ про збільшення чисельності Збройних Сил до 1,5 млн. військовослужбовців.

Як пише видання "Медуза", Шойгу заявив, що гарантовано забезпечити військову безпеку держави, захистити нові суб'єкти і критично важливі об'єкти РФ можливо тільки за рахунок посилення ключових структурних компонентів Збройних Сил.

У РФ вирішили створити два нових міжвидових стратегічних територіальних об'єднання Збройних Сил - Московський і Ленінградський військові округи, а також самодостатні угруповання військ (сил) на окупованих територіях. Сформувати армійський корпус в Республіці Карелія, три мотострілецькі дивізії в складі Сухопутних військ і дві десантно-штурмові дивізії в ВДВ. Переформувати в мотострілкові дивізії сім мотострілкових бригад в Західному, Центральному, Східному військових округах і на Північному флоті.

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Міністр оборони РФ заявив, що масштабні зміни складу ЗС РФ будуть проводитися в 2023-2026 роках.

"Масштабні зміни складу Збройних Сил, збільшення їх чисельності, зміну військово-адміністративного поділу РФ, які будуть проводитися протягом 2023-2026 років, вимагають від всіх заступників Міністра оборони, головнокомандуючих (видами Збройних Сил), командувачів (військами військових округів, Північним флотом і родами військ Збройних Сил) прийняття відповідних компетентних рішень", - додав він.

Мобілізація в РФ: подробиці

Українська розвідка повідомляла, що вже 15 Січня країна-агресор, яка зазнає значних втрат у війні проти України, може почати нову хвилю мобілізації.

Кремль, як сповіщали в Генштабі ЗСУ, вже вживає заходів для запобігання масового втечі чоловіків. Паралельно зменшується кількість підстав для відстрочки від мобілізація.

Як повідомляє британська газета The Times, посилаючись на дані західної розвідки, Російська Федерація готується оголосити нову хвилю мобілізації з метою відправити на фронт до 500 тисяч осіб.