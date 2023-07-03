Рішення нібито прийнято через їх переїзд до Білорусі.

Російська приватна військова компанія "Вагнер" призупинила вербування найманців.

Відповідне оголошення з'явилося в Telegram-каналі, який пов'язують з "вагнерівцями". У ньому йдеться, що таке рішення ухвалили нібито через "переїзд" на територію Білорусі та призупинення участі найманців у війні проти України.

"У зв'язку з тимчасовою не участю ПВК Вагнер у спеціальній військовій операції і переїздом до Республіки Білорусь ми тимчасово припиняємо роботу регіональних центрів з набору в ПВК Вагнер строком на 1 місяць", - йдеться в повідомленні.

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Що відбувається з "Вагнером" після заколоту

Після того, як ватажок найманців Пригожин розгорнув війська, які вів на Москву, Кремль пообіцяв йому безпечний відхід в Білорусь.

Путін, виступаючи перед росіянами, назвав найманців "Вагнера" патріотами Росії. Диктатор заявив, що вони можуть теж поїхати в Білорусь або підписати контракти з російським Міноборони.

Незабаром після цього повідомлялося про ряд затримання офіцерів "Вагнера" в Сирії. Також стало відомо про ліквідацію медіахолдингу Пригожина "Патріот".

Наприкінці червня BBC повідомляли, що приватна військова компанія продовжує вербувати бойовиків на війну в Україну по всій території РФ.

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