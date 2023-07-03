Російська приватна військова компанія "Вагнер" призупинила вербування найманців.
Відповідне оголошення з'явилося в Telegram-каналі, який пов'язують з "вагнерівцями". У ньому йдеться, що таке рішення ухвалили нібито через "переїзд" на територію Білорусі та призупинення участі найманців у війні проти України.
"У зв'язку з тимчасовою не участю ПВК Вагнер у спеціальній військовій операції і переїздом до Республіки Білорусь ми тимчасово припиняємо роботу регіональних центрів з набору в ПВК Вагнер строком на 1 місяць", - йдеться в повідомленні.
Що відбувається з "Вагнером" після заколоту
Після того, як ватажок найманців Пригожин розгорнув війська, які вів на Москву, Кремль пообіцяв йому безпечний відхід в Білорусь.
Путін, виступаючи перед росіянами, назвав найманців "Вагнера" патріотами Росії. Диктатор заявив, що вони можуть теж поїхати в Білорусь або підписати контракти з російським Міноборони.
Незабаром після цього повідомлялося про ряд затримання офіцерів "Вагнера" в Сирії. Також стало відомо про ліквідацію медіахолдингу Пригожина "Патріот".
Наприкінці червня BBC повідомляли, що приватна військова компанія продовжує вербувати бойовиків на війну в Україну по всій території РФ.