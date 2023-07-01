У прикордонній службі припустили, що "вагнерівців" задіюватимуть у ДРГ і в інших провокаціях.

Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч найманців ПВК "Вагнера", розповів у коментарі "Українській правді" речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

Обстановка на кордоні наразі залишається повністю контрольованою. На цей момент на території Білорусі наступальних угруповань Росії не спостерігається. Однак РФ використовує республіку як базу для підготовки своїх підрозділів.

Демченко підкреслив, що Україна зміцнює свою оборону на цьому напрямку з огляду на нові ризики, пов'язані з ПВК "Вагнер".

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РФ спільно з Білоруссю розгортають на території країни польові табори для подальшого розміщення "вагнерівців" на значній відстані від кордону України.

А зважаючи на підтримку, яку Росії надає Білорусь, кількість найманців, що їх захоче прийняти Лукашенко може бути досить значною. Мова може йти про 8 тисяч осіб. До прикладу, за даними ДПСУ, кількість російських військових із підрозділів регулярної армії що знаходяться в Білорусі, на сьогодні становить близько 2 тисяч.

У прикордонній службі припустили, що "вагнерівців" задіюватимуть у ДРГ і в інших провокаціях.

ПВК "Вагнер" у Білорусі - головне

Після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" у Росії ватажка бойовиків відправили у Білорусь. Наразі спостерігачі фіксують ледь не щоденні рейси бізнес-джетів "кухаря Путіна" з Петербурга до аеродрому в Мачулищах і назад.

Аналітики припустили, що "вагнерівців" після усього скоєного Пригожиним, захочуть "вивести з гри" або взяти під особливий контроль. Окремо з'явилися знімки нібито облаштування місць для розміщення терористів у Білорусі.

Відомо, що Лукашенко відіграв помітну роль у врегулюванні конфлікту між Пригожиним-Путіним-Шойгу, фактично умовивши ватажка "вагнерівців" відмовитися від ідеї "походу на Москву".

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