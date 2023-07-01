У 200 ОМСБр окупантів проводять перевірки телефонів.

Після заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в армії Росії тривають перевірки на предмет підтримки "вагнерівців". Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

У повідомленні руху в Telegram зазначається, що в 200 ОМСБр перевіряють телефони. Крім того, солдатів карають за підписку на Telegram-канали, пов'язані з ПВК "Вагнер".

Водночас у 57 ОМСБр проводяться "патріотичні" бесіди. На них замполіти вихваляють міністра оборони РФ Сергія Шойгу та президента Росії Володимира Путіна. Натомість діяльність ПВК "Вагнер" на таких заходах критикують.

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Заколот Пригожина: основні події та прогнози

23 червня ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин оголосив "Марш справедливості". Його найманці рушили на Москву нібито зупинити міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Вже 24 червня найманці Пригожина встановили контроль над Ростовом та дісталися до Московської області. Утім за 200 кілометрів від Москви Пригожин розвернув колону техніки. Передували цьому рішенню його перемовини з Олександром Лукашенком.

У ЗМІ зʼявлялася інформація, що за підсумками цих переговорів Пригожин відправиться до Білорусі, а "вагнерівців" відпустять без переслідування. Так і сталося – 27 червня Лукашенко заявив, що Пригожин прибув до Білорусі. Проте останніми днями повідомляється, що власник ПВК "Вагнер" здійснює польоти з території Білорусі.

Західні ЗМІ пишуть, що, можливо, Пригожин був вимушений змінити свої плани щодо захоплення Герасимова і Шойгу в останню мить. Крім того, існує ймовірність, що у вищому керівництві РФ могли знати про підготовку заколоту. Там могли сподівалися на успіх "походу" Пригожина.

Що стосується наслідків заколоту, багато експертів переконані, що на цьому історія не завершилася. До прикладу, російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що Пригожин спробує повторити спробу заколоту. Ймовірно, наступного разу він залучиться підтримкою російських силових структур.

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