Список контактних осіб ПВК "Вагнер" здебільшого базується на бійцівських клубах.

Приватна військова компанія "Вагнер" все ще вербує по всій Росії бойовиків для участі у війні проти України. Відбувається це, незважаючи на нещодавню невдалу спробу заколоту Євгена Пригожина, якому належить ця ПВК.

Про це пише BBC, журналісти якого зателефонували до десятків центрів з вербування найманців, що знаходяться в Росії. Зазначається, що вони цікавилися можливістю долучитися до війни проти України у складі ПВК "Вагнер" нібито на прохання брата. Для дзвінків журналісти використовувати російський номер.

Видання наголошує, що список контактних осіб ПВК "Вагнер" здебільшого базується на бійцівських клубах. Серед них також були школаи бойових мистецтв і боксерські клуби.

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До прикладу, в Мурманську жінка зі спортивного клубу "Вікінг" підтвердила, що там все ще вербують людей для участі у війні. Аналогічну відповідь надала вербувальнця з Краснодара.

"Ми працюємо. Якби щось змінилося, нам би сказали. Але нічого такого не було", – наголосила вона.

По декількох номерах журналістам відповіли, що нові найманці підписують контракти саме з ПВК "Вагнер", а не з російським Міноборони.

"Міністерство оборони тут абсолютно ні до чого. Нічого не зупинилося, ми продовжуємо набирати людей", – заявили у спортивному клубі "Спарта", що у Волгограді.

Заколот Пригожина: ключові події

Ввечері 23 червня власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин оголосив "Марш справедливості", мета якого – зупинити міністра оборони Росії Сергія Шойгу. За ніч "вагнерівці" дійшли до Ростова та фактично взяли місто під свій контроль.

За суботу, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" дійшли до Московської області, а дорогою "приземлили" шість гелікоптерів та літак Іл-22.

Марш Пригожина зупинився за 200 кілометрів від Москви, коли той раптово вирішив розвернути колону з військовою технікою. Сталося це після перемовин з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

У ЗМІ поширювалася інформація, що за підсумками цих перемовин Пригожин відправиться до Білорусі, а "вагнерівців" відпустять без переслідування. Вже 27 червня Лукашенко заявив, що Пригожин прибув до Білорусі.

При цьому низка західних ЗМІ пише, що в Росії могли знати про те, що Пригожин готує заколот. Видання CNN припускає, що частина російських еліт, ймовірно, бажали повалення Путіна.

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