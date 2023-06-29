Після 1 липня розпочнуться обшуки та арешти активів олігарха.

Ватажку "Вагнера" Євгену Пригожину поставили чіткі умови через заколот, який він влаштував проти військового командування РФ.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, Пригожин повинен закрити усі справи в РФ до 1 липня.

"До 1 липня Пригожину дали час закрити всі справи в Росії і забрати своє майно. Це входило в домовленості щодо заколоту. З 1-го числа почнуться обшук і арешт активів. Користуючись такою можливістю, готується вивезення найближчим часом усієї доступної готівки ПВК "Вагнер" до Африки та Білорусі", - зазначило джерело.

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Заколот "вагнерівців"

23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин оголосив про військовий заколот у Росії. Події розвивалися стрімко і вже наступного дня "вагнерівці" увійшли в Ростов і взяли під контроль всі військові об'єкти, а потім рушили на Москву.

Марш закінчився за 200 метрів до Москви. Напередодні Пригожин провів переговори із Олександром Лукашенком. "Вагнер" повернувся у польові табори.

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