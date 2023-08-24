Американці хотіли донести, що не причетні до дій ПВК "Вагнера".

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван говорив по телефону з помічником російського лідера Володимира Путіна з міжнародних справ Юрієм Ушаковим. Це сталось після невдалої спроби заколоту очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, розмова Саллівана та Ушакова відбулася майже одразу після бунту Пригожина. Зазначається, що радник Байдена хотів донести, що США не причетні до того що відбувалося в Росії.

"Мета полягала в тому, щоб дистанціювати США від інциденту та уникнути подальшої ескалації", - пише газета.

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Заколот Пригожина - основні моменти

24 червня 2023 року Пригожин наказав своїм найманцям піти у Москву, щоб зняти міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Однак вже ввечері у результаті переговорів з Лукашенком і Путіним він зупинив ПВК і повернув їх назад у тилові табори.

У липні ISW повідомляв, що рішення Путіна не ліквідовувати ПВК "Вагнера" та не переслідувати учасників заколоту ставить російську владу у незручне становище.

Однак вже 23 серпня в Тверській області РФ розбився літак Embraer ERG 135. Серед загиблих виявили тіла Євгена Пригожина і засновника ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна. Американські аналітики вважають, що Путін майже напевно наказав збити літак.

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