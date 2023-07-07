У поле зору шахраїв потрапляють люди, що працюють на підприємствах оборонної галузі.

В Росії запустили "аферу століття" від імені заколотників-"вагнерівців". Жертвами стають працівники оборонних компаній.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", жертвою шахраїв став працівник підприємства "Червона Зірка", де виготовляють ядерні установки, зокрема "Бук" та "Топаз".

Декілька днів поспіль невідомі "бомбили" чоловіка смсками з вимогою перерахувати на потрібний рахунок 23 тисячі рублів. Шахраї погрожували, що якщо не побачать грошей, у квартиру жертви з'їдуться спецслужби з усієї Москви.

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Втім, жертва сприйняла розсилку за черговий спам, але це не допомогло. Через деякий час чоловіку зателефонували поліцейські та почали вкрай з'ясовувати, де він та які плани на найближче майбутнє.

"Тільки потім чоловік дізнався, що шахраї дотрималися слова і від його імені з невідомого номера був дзвінок до поліції. Шахрай стверджував, що працівникові "Червоної Зірки" набридло працюватина благо ядерного потенціалу, що хоче піти до ПВК "Вагнер" і розібратися з усіма членами російського уряду, починаючи з самого верху", - пише канал.

Після цього дзвінка у дім "майбутнього вагнерівця" по тривозі примчав увесь відділ поліції Москви.

Заколот "Вагнера" - що відомо

23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повів своїх бійців до Москви з "маршем справедливості", щоб домогтися звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, звинувачивши їх в неефективності ведення війни проти України.

На шляху до Москви найманці захопили Ростов і пройшли декілька областей Росії, збивши при цьому шість гелікоптерів армії РФ та один літак, внаслідок чого загинуло більше 10 російських військових.

За добу "марш Вагнера" було зупинено. За домовленістю, члени ПВК повинні покинути РФ.

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