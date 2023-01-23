Їхнього потенціалу вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів у кількості понад 80 ракет.

У Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць. Через дефіцит окупанти почали комбінувати їх із дронами-камікадзе та переробляє ракети С-300 і С-400 для запусків "земля-земля".

Як заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Delfi", потенціалу росіян вистачить для двох-трьох масованих ударів.

"У них є "Іскандери", є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками, у Росії залишилося не більше 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць. Їхнього потенціалу вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів у кількості понад 80 ракет. Минулий удар становив менше 30 високоточних ракет. Це означає, що у них є дефіцит, вони не встигають поповнювати арсенал", - заявив Скібіцький.

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За його словами, окупанти пішли іншим шляхом: щоб покрити такий дефіцит вони тепер використовують дрони-камікадзе, як іранського виробництва, так і свої.

Крім того, вони почали переробляти ракети С-300 і С-400 і запускати їх як ракети "земля-земля". Як зазачив Скібіцький, "це не точна зброя, але руйнівна".

Ракетний арсенал Росії

Росія регулярно вдається до масованих ракетних ударів по Україні. Втім, останнім часом значно знизилося застосування високоточних ракет. Полковник Роман Світан відзначав, що Росія за рік може виготовити вкрай мало ракет, адже санкції сильно вдарили по ВПК.

Росія відчуває дефіцит ракет, але все одно намагається робити вигляд, ніби у них багато запасів, заявляли в українській розвідці.

Раніше авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, що РФ може виробляти 100-120 крилатих ракет на місяць.

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