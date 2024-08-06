Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що "принцип надії" не зможе захистити країну від Путіна.

У статті для Bild вона пише, що у її пам'яті закарбувалися кадри російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві та багато інших кадрів повномасштабної війни: облога Маріуполя, різанина в Бучі. Навіть попри це, Київ вирішив запросити Москву на наступний мирний саміт, оскільки бореться за мир, зазначає Бербок.

"Скасовуючи мирну конференцію, Путін підставляє себе: перед світовою громадськістю (включно з багатьма близькими до Росії державами) він не хоче визнати, що хоче, аби Україна підкорилася йому. Що він, як і раніше, відмовляє Україні в праві на незалежне існування. На кожну мирну ініціативу, на всю нашу дипломатичну роботу, спрямовану на припинення бойових дій, Путін відповідає ескалацією, новими відмовами від дипломатії. Не лише протягом 893 днів. А роками", - йдеться у статті. Відео дня

Міністр підкрелслює, що Росія систематично порушували договори про роззброєння, а також розробила заборонену зброю, яка може бути оснащена ядерною, розмістивши її у Калініграді. Крім того, Москва готувалася до найбільшої з 1945 року війни в Європі та, врешті, розпочала її.

Принцип надії не захистить Німеччину від путінської Росії, зазначає Бербок. За її словами, захист забезпечить підтримка України та інвестування у власну безпеку, в тому числі розгортання далекосяжних американських систем озброєнь.

"Нам потрібен надійний стримуючий фактор по відношенню до Росії, щоб вона не наважилася на це. Стримуючий фактор, який також захистить поляків, прибалтів і фінів - наших партнерів, які безпосередньо межують з Росією і бачили, як вона застосовує гібридні заходи на кордоні в останні місяці. Тому що якщо ми не будемо покладатися на принцип надії, то мова йде не лише про безпеку Маріуполя, Бучі та лікарні "Охматдит". Йдеться також про безпеку Польщі, Фінляндії та країн Балтії. І їхніх дитячих лікарень", - додала вона.

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