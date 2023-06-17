На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, країна-агресор на міжнародному економічний форумі у Санкт-Петербурзі ще раз продемонструвала всьому світу свої загарбницькі дії щодо українського народу.
Як повідомляє 24 канал, гостей форуму пригощали черешнею, яку окупанти вкрали в українському Мелітополі. Примітно, що на упаковці з ягодами красувався напис "Вирощено в Росії".
Крім того, на форумі були представлені стенди з окупованими територіями України. Як йдеться в матеріалі, організатори заходу явно пишаються "трофейним" українським урожаєм і всіляко намагаються це продемонструвати.
Форум та його значення для агресора
Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум - щорічна російська ділова подія для сектора економіки, що проводиться в Санкт-Петербурзі з 1997 року і під егідою президента Росії з 2006 року. Щороку у форумі брали участь понад 10 000 гостей із понад 120 країн.
Цього року, на тлі вторгнення в Україну, Росія досить дивним чином демонструвала світові свою "міць": російські десантники розважали публіку цирковими номерами.
Президент РФ Володимир Путін не тільки традиційно прибув на захід, але і зажадав, щоб під час форуму мобільний зв'язок був відключений, аби уникнути можливих атак безпілотників.
Ситуація в Мелітополі
Мелітополь був окупований росіянами навесні 2022 року. Місто є частиною так званого "сухопутного коридору" росіян до Криму.
У тимчасово окупованому Мелітополі активно діють сили опору. Періодично з'являються повідомлення про підриви колаборантів та ворожої техніки.
Російські окупанти продовжують кошмарити жителів Мелітополя. Загарбники збільшили кількість блокпостів та посилили обшуки.