Голова МЗС Анналена Бербок закликає дотримуватись міжнародного права на саміті в Південній Африці щодо арешту президента Росії Володимира Путіна.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає законним арешт російського диктатора Володимира Путіна у ПАР, куди він мав би прибути в серпні для участі у саміті BRICS.

Вона підкреслила, що міжнародне право на даний момент є чітким щодо виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, передає німецька газета Zeit.

Бербок закликає дотримуватись міжнародного права на саміті в Південній Африці щодо можливого арешту президента Росії Володимира Путіна.

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"Наразі міжнародне право чітке. Міжнародне право чітко визначає: воєнні злочинці, відповідальні за ведення агресивних війн, колись будуть притягнуті до відповідальності", - сказала Бербок після засідання Ради держав Балтійського моря у німецькому Вісмарі.

Саміт BRICS чітко показує, що жорстока агресивна війна та порушення міжнародного порядку мають наслідки для кожного агресора та воєнного злочинця, сказала Бербок. "Тоді брати участь у міжнародних конференціях було б не так просто", - зазначила голова МЗС Німеччини.

Вона додала, що Південна Африка вже дала зрозуміти, що вона є членом МКС.

"Це робить ще більш зрозумілим, що ця російська агресивна війна не є суто європейською справою, а що вона впливає на весь світ", сказала Бербок.

Ордер на арешт Путіна і його запланований візит у ПАР

Як повідомляв УНІАН, ПАР запросила президента Росії Володимира Путіна взяти участь у саміті BRICS (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка), який запланований на 22-24 серпня.

У березні цього року Міжнародниий кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за звинуваченнями, пов'язаними з війною Росії з Україною. Будучи членом суду, Південна Африка зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він приїде в країну.

Утім, ПАР неохоче схиляється до виконання своїх зобов'язань і намагається знайти шляхи уникнути арешту Путіна у себе в країні. Ба більше, вона має історію ігнорування рішення МКС: у 2015 році ПАР відмовилася арештувати тодішнього президента Судану Омара аль-Башира, під час його візиту на саміт Африканського союзу.

Днями стало відомо, що Південно-Африканська Республіка надасть дипломатичний імунітет учасникам зустрічей в рамках саміту BRICS. Водночас у ПАР зазначили, що імунітет не має переваг перед будь-якими ордерами.

Згодом стало відомо, що ПАР хоче перенести саміт лідерів БРІКС в іншу країну, щоб уникнути необхідності заарештувати президента РФ Володимира Путіна.

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