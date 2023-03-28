Росію підтримали тільки Китай та Бразилія.

Резолюція з закликом до міжнародного розслідування диверсії на газопроводах "Північний потік" та "ПІвнічний потік 2", яку висунула Росія, не отримала підтримки в Раді безпеки ООН. Три країни вже проводять власні розслідування інцидентів.

Як повідомляє Voice of America, російський проект резолюції отримав лише три голоси "за" — від неї самої, Китаю та Бразилії. Інші 12 членів Ради безпеки утрималися від голосування. Для підтримання резолюції було необхідно дев’ять голосів та відсутність вето будь-якого з членів.

У пропонованій резолюції Росія вимагала від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша створити міжнародну незалежну комісію для розслідування всіх аспектів, включаючи ідентифікацію "виконавців, спонсорів, організаторів і пособників" у вибухах на газопроводах.

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Декілька членів РБ ООН заявили, що додаткове розслідування не принесе користі та закликали дочекатися результатів національних розслідувань. Інші запропонували встановити крайній термін для завершення національних розслідувань, заявивши, що вони не повинні бути безстроковими.

Кілька західних країн висловилися критично щодо позиції Росії. Зокрема, представник Великобританії нагадав про напади росіян на українську інфраструктуру.

"Очевидне занепокоєння Росії щодо цивільної інфраструктури важко сприймати серйозно в контексті її невпинного нападу на цивільну інфраструктуру України протягом останнього року. Ця цинічна агресія має бути припинена", – сказав заступник посла Великобританії Джеймс Карюкі.

Посол США своєю чергою заявив, що Москва прагне дискредитувати поточні внутрішні розслідування вибуху.

"Росія звинуватила Сполучені Штати у здійсненні цих атак. З цих коментарів було дуже ясно, що Росія не зацікавлена ​​в неупередженому розслідуванні. Вже було вирішено, хто винен. Росія просто грала в політику", – сказав членам РБ представник США Роберт Вуд.

Постпред України в ООН Сергій Кислица звернув увагу на те, хто виступив співавтором запропонованого Росією документа.

"Слід зазначити не лише наміри Росії, а й коло співавторів: Білорусь, КНДР, Еритрея, Нікарагуа, Сирія, Венесуела. Як сказав один член Ради безпеки, "реквієм за логікою", - зазначив дипломат.

Вибухи на "Північному потоці" - що треба знати

У вересні 2022 три з чотирьох ниток російських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" зазнали пошкоджено внаслідок загадкового вибуху. На цей час обидва газопроводи не працювали – перший РФ зупинила, другий не дали ввести в експлуатацію на тлі війни в Україні.

Пошкодження сталося біля берегів Швеції та Данії. Влада Данії, Швеції та Німеччини проводять розслідування інциденту. Вже встановлено, що пошкодження сталися внаслідок "грубої диверсії" та "потужних вибухів".

Раніше цього місяця видання New York Times з посиланням на джерело заявило, що за атакою може стояти українська група. Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що це могла бути операцією "під чужим прапором".

Днями в ЗМІ також з’явилася інформація про те, що перед вибухами в акваторію біля газопроводів зайшли кораблі РФ зі спецобладнанням.

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