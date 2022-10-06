Слідство підозрює, що це був "грубий саботаж".

Служба державної безпеки Швеції завершила огляд пошкоджених ділянок газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Заява відомства опублікована на їх офіційному сайті.

Результати розслідування зміцнили підозри слідства "в грубому саботажі".

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"Після огляду місця злочину поліція безпеки може заявити, що на газопроводах "Nord Stream 1" і 2 в економічній зоні Швеції сталися вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам", - йдеться в повідомленні.

У розслідуванні брали участь фахівці Берегової охорони, Збройних сил і Поліцейського управління. З місця події вилучили матеріали, їх досліджують.

У службі відзначили, що оцінюють подію в Балтійському морі як дуже серйозну.

Аварія на "Північних потоках"

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня оператор Nord Stream заявив про різке зниження тиску в обох нитках газопроводу через дірку в трубі.

Російський аналітик Дмитро Донецький повідомив, що з труб могло витекти до 500 мільйонів кубометрів технічного газу. За його словами, це останній газ, який Росія могла прокачати в Європу по цих газопроводах.

У Кремлі тоді повідомили, що "не виключають можливості саботажу".

У Європейському Союзі заявили, що витоки газу є результатом навмисних дій. Також про можливість саботажу говорили лідери західних країн.

The Times писав, що диверсія на газопроводі могла бути заздалегідь спланованою Росією.

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