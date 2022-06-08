На думку посла, в інтересах РФ не випустити українське зерно з українських портів.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар наголошує, що росіяни мають розблокувати українські порти, але поки що таких кроків з їхнього боку не видно. Замість цього російська сторона "грає у свої дурні ігри", наголосив посол.

Про це він сказав під час брифінгу.

Говорячи про зустріч міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, Боднар зауважив:

"Для нас важливо, що Туреччина продовжує свої посередницькі послуги, і веде переговори і з нами, і з Росією. В цьому випадку ключова увага була прикута до питань розблокування українських портів. І ми розуміємо поки що з публічної комунікації: йдеться лише про те, що домовилися домовлятися, про те, що немає жодних конкретних домовленостей. І їх не може бути без нас".

Так, зазначив посол, турецька сторона отримала інформацію від російської про її позицію і тепер Україна очікує на комунікації між українською і турецькою стороною для того, щоб віднайти спільні точки дотику.

"За посередництва ООН тривають переговори, чи навіть така човникова дипломатія з метою узгодження шляхів виходу із ситуації по розблокуванню наших портів на Чорному морі. Основною причиною, звичайно, є блокада Російською Федерацією. Вони намагаються в медійному просторі це перекинути на нас. Що їм не вдається, оскільки вони країна-агресор і вони спричинили цю кризу", - сказав Боднар.

За його словами, для багатьох країн у світі, в тому числі для Туреччини, для країн Північної Африки та для багатьох країн Латинської Америки розблокування українських портів - шлях до того, щоб позбутися залежності від інших ринків, із тим, щоб знизити ціну на хліб, оскільки зараз значна частина світу потерпає від того, що українське зерно не потрапляє на світові ринки.

Дипломат додав, що інтерес і України, і Туреччини - домогтися розблокування портів.

Водночас російська сторона, додав Боднар, "як правило, грає свої дурні ігри".

"Вони намагаються вклинитися в процес догляду за суднами, вони намагаються продовжити блокування, вони намагаються нав'язати якісь свої нереальні пропозиції. Я абсолютно впевнений, що їм це не вдасться. Росіяни мають відійти і розблокувати ці порти. Тоді можна буде говорити про те, що ми можемо проводити розмінування і дозволити вихід кораблів з портів. Для того, щоб, перш за все, забезпечити собі безпеку, і друге - це вивозити безпечно зерно", - сказав Боднар.

Утім, наголосив посол, він не бачить з російського боку кроків назустріч у цьому питанні.

"Поки що я не бачу реальних кроків з російського боку, які би свідчили про те, що вони готові до таких рішень. Більше того, я думаю, що в їхньому інтересі якраз не випустити наше зерно з наших портів. В їхньому інтересі - продати побільше свого і накрасти нашого на окупованих територіях", - зазначив посол.

Росія краде українське зерно та блокує порти: що відомо

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави. При цьому турецькі представники вже деякий час ведуть дипломатичні контакти для формування спеціального механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запросили на переговори Туреччини і РФ з вивезення зерна через Чорне море. Зустріч має відбутися в Анкарі 8 червня.

Глава держави припустив, що Туреччина зустрічається з росіянами, зокрема, щоб РФ гарантувала Анкарі, що з їх кораблями нічого не станеться. Також глава держави зазначив, що влада відкинула пропозицію Білорусі, яка дозволила запускати росіянам ракети зі своєї території, відправити продукцію через сусідню країну.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише Росія. Попри пропаганду Кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну зачепили весь світ.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.