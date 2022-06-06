Шарль Мішель заявив, що послу Росії простіше піти, ніж слухати правду.

Постійний представник Російської Федерації в Раді Безпеки ООН Василь Небензя покинув зал під час виступу голови Європейської Ради Шарля Мішеля.

Пряма трансляція засідання Радбезу організації Об'єднаних Націй велася на Youtube.

"Пане посол Російської Федерації, давайте будемо чесними, Кремль використовує запаси продовольства в якості ракет проти країн, що розвиваються. Драматичні наслідки війни Росії проти України відбиваються на всьому світі. Вони роздувають ціни на продукти, штовхають людей у злидні і дестабілізують цілі регіони. Російська війна - єдина причина продовольчої кризи, що насувається. Відповідальність за це несе тільки Росія. Всупереч тому, що говорить кремлівська кампанія брехні і дезінформації", - заявив Мішель.

Він додав, що під час візиту в Україну бачив мільйони тонн зерна і пшениці, що застрягли в контейнерах і на кораблях в Чорному морі

"І саме російські танки, бомби і міни заважають Україні садити і збирати урожай, Кремль також націлюється на запаси зерна і краде зерно на окупованих їм територіях. Все це, звинувачуючи інших. Це боягузтво і пропаганда", - підкреслив Мішель.

Також він нагадав, що Європейський союз не вводив санкції щодо аграрного сектора Росії.

"Наші санкції щодо російського транспортного сектора не діють за межами території ЄС. Вони не заважають судам під російським прапором перевозити продукти харчування або добрива в країни, що розвиваються", - зазначив він.

Коли Небензя встав і покинув зал, Мішель припустив, що постпреду РФ простіше піти, ніж слухати правду.

"Пане посол, ви можете покинути залу. Може бути, легше не чути правду", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше Небензя достроково покинув засідання Ради Безпеки ООН і не став слухати виступ представника України.

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