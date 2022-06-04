Росія краде українське зерно.

Під завантаження біля зернового терміналу в Севастопольській бухті 3 червня стали одразу два невеликі балкери класу "річка-море".

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"На північно-східному березі Докової бухти, яка є частиною великої Севастопольської бухти, біля причалу зернового терміналу "Авліта" стоять два балкери, назви яких неможливо прочитати через велику відстань до них. Над суднами висить біла імла– так зазвичай буває під час завантаження зернових культур", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 1 червня кореспондент Крим.Реалії спостерігав інший, більший балкер під завантаженням зерном.

Як поідомляв УНІАН, влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобальної продовольчої кризи, спровокованої нападом РФ на Україну. Зокрема, за підсумками переговорів турецької сторони з представниками України, РФ і ООН, підготовлена "дорожня карта", яка забезпечить роботу "зернового коридору" під егідою ООН. Цей план включатиме маршрут, страхування, безпеку суден, розмінування портів, а також склад командного центру.

В рамках цієї ініціативи на світові ринки планується вивезти 20 млн тонн зерна.

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