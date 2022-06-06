У територіальних водах України розмінуванням займатимуться турецькі військові, вони ж супроводжуватимуть кораблі до нейтральних вод.

Україна, Росія і Туреччина погодили попередню схему виходу українських суден із зерном з Одеси.

Про це "Известиям" заявило високопоставлене обізнане джерело.

У територіальних водах України розмінуванням займатимуться турецькі військові, вони ж супроводжуватимуть кораблі до нейтральних вод. Там судна зустрінуть російські кораблі і супроводять їх до Босфору.

Поки схема узгоджена тільки для Одеси. У парламенті Туреччини пояснили, що Анкара бере участь у цій операції, оскільки їй важливо врегулювати світову продовольчу проблему.

Згідно з повідомленням, Україна погодилася допустити в свої територіальні води турецькі судна для розмінування обумовленої частини акваторії і створення "зернового коридору".

"Турецькі військові займуться розмінуванням прибережної зони в районі Одеси. Судна виходять з порту під конвоєм турецьких кораблів в нейтральні води Чорного моря, до встановленої координати. Далі до Босфору їх супроводжуватимуть російські військові кораблі, щоб забезпечити їх безпечний прохід через Чорне море і не допустити провокації. Така схема узгоджена з Туреччиною і Україною, залишилося деталізувати точний маршрут кораблів", — підкреслило джерело.

Зазначається, що" дорожню карту " затвердять вже 8-9 червня. Брати участь у переговорах будуть і представники ООН.

Як повідомляв УНІАН, влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобальної продовольчої кризи, спровокованої нападом РФ на Україну. Зокрема, за підсумками переговорів турецької сторони з представниками України, РФ і ООН, підготовлена "дорожня карта", яка забезпечить роботу "зернового коридору" під егідою ООН. Цей план включатиме маршрут, страхування, безпеку суден, розмінування портів, а також склад командного центру.

В рамках цієї ініціативи на світові ринки планується вивезти 20 млн тонн зерна.

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