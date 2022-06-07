Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Путін шантажує світ продовольчою кризою.

У США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

Про це 6 червня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

Виступаючи під час віртуального круглого столу з благодійними та неурядовими організаціями, Блінкен сказав, що крадіжка зерна стала частиною ширших дій Росії під час її війни в Україні, які підірвали спроможність Києва експортувати врожай пшениці та посилили глобальну кризу продовольчої безпеки.

"Є повідомлення, що заслуговують на довіру, як ми бачили сьогодні в одній з наших провідних газет, про те, що Росія краде українське зерно, підготовлене для експорту… щоб продати його для власної вигоди", – сказав Блінкен, явно посилаючись на статтю New York Times, у якій Вашингтон попередив 14 країн, переважно в Африці, про те, що Росія намагається відправити вкрадене українське зерно покупцям за кордон.

За його словами, Росія, блокуючи експортне зерно в Україні та використовуючи агресивну пропаганду, шантажує світ загостренням продовольчої кризи. А Путін таким чином намагається домогтися послаблення санкцій проти Кремля.

"Президент Путін заблокував відправки продовольства та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоби відмежуватися від відповідальності або викривити її, бо сподівається, що світ поступиться йому та скасує санкції. Іншими словами, це просто шантаж", – зауважив держсекретар.

Блінкен наголосив, що саме РФ сприяє серйозному погіршенню ситуації з голодом за межами українських кордонів, зокрема у країнах Африки.

Крадіжка зерна з України: що варто знати про злочини РФ

За інформацією українських чиновників, Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі що знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позиніч" і "Міхаіл Ненашев" як такі, що підозрюють у перевезенні краденого зерна.

Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти зауважували, що РФ приховує інформацію про задіяні судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, поки вони не знаходяться в морі, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції із портів нашої держави. При цьому турецькі представники вже деякий час провадять дипломатичні контакти для формування спеціального механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запросили на переговори Туреччини та РФ щодо вивезення зерна через Чорне море. Зустріч має відбутися в Анкарі 8 червня.

Глава держави припустив, що Туреччина зустрічається з росіянами, зокрема, щоб РФ гарантувала Анкарі, що з їхніми кораблями нічого не станеться. Також глава держави зазначив, що влада відкинула пропозицію Білорусі, яка дозволила запускати росіянам ракети зі своєї території, відправити продукцію через сусідню країну.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що у продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише Росія. Попри пропаганду Кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну зачепили весь світ.

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