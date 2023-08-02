Цей маршрут часто використовується для делікатних та важливих обмінів.

Літак, яким перевозили 11 українських військовополонених з РФ до Угорщини, прибув до Будапешта 7 червня не з Росії, а з Туреччини.

Викладач Університету Корвіна Андраш Рац розповів Угорській редакції Радіо Свобода, що такий маршрут "зовсім не дивний, оскільки раніше Росія здійснювала обмін полоненими через цю країну". За його словами, більш делікатні та важливі обміни полоненими здійснюються через Туреччину.

Хоча українські військові мали угорські прізвища, лише один з них говорив угорською та мав подвійне громадянство. Речник Управління України у справах військовополонених Петро Яценко підтвердив, що всі 11 осіб мають угорське походження, але є представниками української держави та українського народу.

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"Або російська сторона звільнила їх, коли передала Угорщині, або солдати були передані Угорщині як військовополонені, і Угорщина їх звільнила", - додав юрист-міжнародник Тамаш Гоффманн.

Згідно з дипломатичними джерелами видання, угорська влада казала нашим військових, що їх нібито негайно відправлять назад на передову одразу після прибуття. Водночас Будапешт стверджував, що більш "сприятливим вибором" буде, якщо українські військові залишаться в Угорщині.

"Ми маємо інформацію – і це підтверджують ті, хто повернувся в Україну, – що на них чинився психологічний тиск і вони отримували викривлену інформацію. Ми також знаємо, що ними маніпулювали і що групою, яка залишилася в Угорщині, продовжують маніпулювати", - підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Українські військові в Угорщині

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Росія передала Угорщині 11 українських військовополонених, більшість з яких вважалися зниклими безвісти. При цьому сам Будапешт переконував, що угорський уряд нібито не мав жодного стосунку до цього процесу.

20-23 червня українським дипломатам вдалося вивезти до України п’ятьох переданих країною-агресором бійців.

Нещодавно стало відомо, що Угорщина та Російська православна церква готують чергову провокацію з українськими військовополоненими – передачу бійців Будапешту без узгодження з Києвом. Джерела в українських спецслужбах стверджують, що з цією метою угорські урядовці відправляється до РФ 8-11 серпня.

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