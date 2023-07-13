Угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні.

Угорщина та Російська православна церква готують чергову провокацію з українськими військовополоненими – передачу бійців Будапешту без узгодження з Києвом.

Як пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела в українських спецслужбах, з цією метою угорські урядовці відправляється до РФ 8-11 серпня.

"Мета візиту – це, зокрема, обговорення чергового раунду передачі українських військовополонених, які мають "угорське походження". Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права", – розповів співрозмовник.

Відео дня

За інформацією джерела, Угорщина не має списку тих, кого хоче забрати. Групу з 10-15 осіб для передачі Будапешту формують російські спецслужби, вишукуючи серед полонених українців закарпатців, що мають угорське походження.

"Вимога угорців – угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна – угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні", – каже джерело в спецслужбах.

Переговорником російської сторони з цього питання, як очікується, виступатиме член синоду РПЦ митрополит волоколамський Антоній (Антон Юрійович Севрюк), який обіймає посаду голови відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату.

Угорщина забрала українських військовополонених - що повідомлялося

На початку червня Росія передала Угорщині 11 українських військовополонених. Вони опинилися на угорській території. Більшість бійців до цього моменту вважалися зниклими безвісти.

Будапешт переконував, що угорський уряд нібито не мав жодного стосунку до передачі 11 українських полонених.

20-23 червня українським дипломатам вдалося вивезти з Угорщини до України п’ятьох переданих країною-агресором бійців.

Вас також можуть зацікавити новини: