У МЗС працюють над тим, аби і решта шестеро воїнів якнайшвидше повернулися додому.

Українські дипломати вивезли з Угорщини ще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він зауважив, що таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників.

"Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних", - наголосив Ніколенко.

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Українські військовополонені в Угорщині

8 червня стало відомо про незаконну передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених. Віце-прем'єр Угорщини Жолт Семьєн підтвердив перебування бійців на території країни.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявляв, що 7-8 осіб, яких віддала Москва, раніше вважалися зниклими безвісти.

Водночас очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто зазначив, що уряд не мав жодного стосунку до обміну 11 українських полонених.

20 червня Ніколенко заявив, що трьох українських військовополонених, яких Росія незаконно передала Угорщині, вдалося повернути на територію України.

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