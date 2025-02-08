Словаки невдоволені і зовнішньою, і внутрішньою політикою уряду Фіцо

У Словаччині набирають сили народні протести проти промосковського курсу уряду Роберта Фіцо. Якщо раніше вони зосереджувалися у великих містах, то тепер зачепили і малі населені пункти, пише Politico.

У п’ятницю, за підрахунками фахівців, на вулиці вийшли близько 100 тисяч словаків, що доволі багато для 5-мільйонної нації. Найбільше протестувальників було у столиці – близько 45 тисяч людей. Ще 20 тисяч зібралися у другому за величиною місті країні – Кошиці. Решта – протестували у маленьких містечках.

Останнє особливо важливо, тому саме сільська місцевість та малі містечка були електоральною базою партії Smer, яку представляє Роберт Фіцо.

49-річний Міло Янач з маленького містечка Гельніц, де у Фіцо були високі рейтинги, розповів Politico, що люди невдоволені не лише проросійським курсом уряду у зовнішній політиці, але також і його економічною та соціальною політикою.

"Під урядом Фіцо ми перетворилися з економічного тигра Європи в одну з найбідніших країн ЄС. Наша шкільна система є катастрофою, а наша охорона здоров’я настільки погана, що щороку тут "без потреби" помирає 10 000 людей. Наша молодь не бачить тут перспективи і виїхала з країни. Ми втрачаємо наше майбутнє", – каже він.

Ситуація в Словаччині: останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці січня, на тлі масових вуличних протестів, влада Словаччини заявила про намір депортувати громадянина України через нібито загрозу державного перевороту. Перед тим Роберт Фіцо натякав, що зовнішні сили хочуть повалити його уряд.

Пізніше Фіцо вже відверто звинуватив "Грузинський легіон", який воює в Україні, в причетності до протестів у Словаччині.

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