Словацький прем'єр пом'якшив опозицію щодо цього питання.

Словаччина готова брати участь у дебатах щодо реформування Європейського Союзу та підтримує збільшення витрат на оборону. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, пише Euractiv.

Водночас політик наголосив, що його країна готова це зробити з серйозним застереженням, адже "значна частина" бюджету може бути витрачена на проєкти з цивільним застосуванням.

"Ми готові обговорювати збільшення оборонних витрат за умови, що значна частина цих витрат буде використана на проєкти подвійного призначення", - підкреслив Фіцо, назвавши військові госпіталі, дороги та мости військовими "потребами".

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У Euractiv нагадали, що лідеральна опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" розкритикувала уряд Фіцо за те, що він витрачає армійські ресурси на те, що не має відношення до справи. В опозиції наголосили, що "солдатам потім не вистачає грошей", яких вони потребують.

Своєю чергою Фіцо закликав до написання спільного документа спільно з опозицією, де має бути викладена позиція Словаччини щодо реформування ЄС та підтверджена її відданість ЄС і НАТО.

Роберт Фіцо - останні новини

Раніше Роберт Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" у причетності до протестів у Словаччині. Після цього командиру легіону Мамуці Мамулашвілі та ще дев'ятьом людям заборонили в'їзд до Словаччини.

Також стало відомо, що Словаччина депортує громадянина України, який, за словами поліції, готував державний переворот. Водночас в опозиції країни мають сумнів щодо такої інформації.

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