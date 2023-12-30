За його словами, росіяни сповнені ненависті до більшої частини світу.

Під час засідання Радбезу ООН постійний представник України Сергій Кислиця назвав російського представника Василя Небензю "особою з ампутованою совістю і відрізаною гідністю".

"Мені немає що сказати російському представникові тут, у цій залі. Як і його московське начальство, він є людиною з ампутованою совістю і відрізаною гідністю", - цитує його Укрінформ.

За словами Кислиці, завжди "всі агресори розуміли лише мову сили у відповідь на свої злочини – усе інше сприймалося лише як слабкість і заохочення до подальшої агресії". Він наголосив, що росіяни знаходяться під дією пропаганди і цілком солідарні зі "злочинним кремлівським режимом" і підтримують продовження війни проти України.

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"Вони сповнені ненависті до більшої частини світу. Не лише до України, хай би як ті, хто схильний до політики умиротворення, переконували себе в протилежному", – додав постпред.

Кислиця пояснив, що обстріли України не припиняться доти, доки окупанти мають на це ресурси. Він переконаний, що РФ продовжить атакувати Україну, глобальну архітектуру безпеки та міжнародний порядок, заснований на Статуті ООН.

"Вихід один – позбавити Росію можливості виробляти зброю, фінансувати свою воєнну агресію й загрожувати світові", – підсумував дипломат.

Масований обстріл України

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 грудня Росія запустила по Україні понад сотню ракет та десятки ударних БПЛА. Внаслідок дій країни-агресорки загинули щонайменше 30 людей та понад 160 - поранені.

Після цього Україна скликала термінове засідання ООН. До заклику приєдналися 30 країн.

В ISW заспокоюють, що РФ не спроможна регулярно завдавати таких масованих атак. Також додається, що цей обстріл є кульмінацією кількох місяців експериментів окупантів з різними комбінаціями безпілотних літальних апаратів і ракет, а також зусиль із випробування української ППО. Ворог збирав боєприпаси довгий час, щоб створити різноманітніший ударний комплекс.

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