За словами українського дипломата, представниця Росії була "на межі зриву", і він не знає, "чи це лікується".

Постійний представник України в Організації об'єднаних націй (ООН) Сергій Кислиця перед голосуванням за проект резолюції стосовно окупації Криму Росією виступив іспанською мовою. Це обурило представницю РФ в ООН, яка заявила, що український дипломат "боїться виступати російською мовою".

За її словами, Кислиця "готовий виступати будь-якою мовою, аби не російською, щоб уникнути репресій із боку свого уряду".

"Мета Києва полягає у продовженні людиноненависницької політики, спрямованої на знищення всього "руського" в Україні, - утиски російськомовного населення, ліквідацію російської ідентичності в цій країні", - сказала російська представниця в ООН.

Сергій Кислиця вже відповів на заяву представниці РФ в ООН. Зокрема, дипломат порівняв її з героїнею фільму "Жінки на межі нервового зриву" іспанського режисера Педро Альмодовара.

"Десь так на межі зриву була сьогодні засланка Москви у Генеральній Асамблеї ООН після того, як я виступив іспанською перед голосуванням по проєкту "Кримської" резолюції. Мовляв, представник України готовий виступати будь-якою мовою аби не російською, щоб "уникнути репресій свого Уряду". Не знаю, чи це лікується, судить самі", - написав Кислиця у соцмережі.

Росія в ООН - останні новини

У Державному департаменті США відреагували на спроби Росії повернутися до Ради ООН з прав людини. За словами спікера Держдепу Меттью Міллера, "ми є свідками скоєння Росією військових злочинів і злочинів проти людяності в Україні, і за них "необхідно нести відповідальність".

Як відомо, у квітні 2022 року Генасамблея ООН призупинила членство РФ у Раді ООН з прав людини.