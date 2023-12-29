Вона разом із 30 державами-членами ООН звернулася до Еквадорського Головування із відповідним запитом.

Україна просить скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо сьогоднішньої масованої атаки Росії.

Про це ввечері на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter) повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що до заклика приєдналися 30 країн.

"Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", - заявив він.

Масований обстріл України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі та вранці сьогодні, 29 грудня, російські окупанти здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 158 засобів повітряного нападу.

Українські бійці збили 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed-136/131. Влучання зафіксували у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та інших містах України.

Увечері міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що відомо вже про 30 загиблих та понад 160 поранених людей. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна обов’язково відповість на кожен удар.

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