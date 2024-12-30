У Москві стверджують, що поки що договору дотримуються, але триватиме це недовго.

Росія може відмовитися від дотримання договору про заборону розгортання ядерних ракет малої та середньої дальності. Про це в інтерв'ю "РИА Новости" заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров.

За його словами, саме США нібито розхитали і частково зруйнували основи стратегічної стабільності своєю "деструктивною політикою".

"До моменту відмови американців від нинішнього антиросійського курсу жодних переговорів із ними щодо контролю над озброєннями ми вести не будемо", - заявив Лавров.

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Він стверджує, що Росія поки що продовжує дотримуватися обмежень, передбачених договорами про ДСНО (договір про скорочення кількості ядерних боєголовок, міжконтинентальних балістичних ракет і стратегічних бомбардувальників) і про РСМД (наземні ракети середньої і меншої дальності).

"Однак, як ми неодноразово заявляли, актуальність цих заходів безпосередньо залежить від того, наскільки вони відповідають нашим інтересам. Ситуацію оцінюємо на основі аналізу дестабілізуючих дій США і НАТО в стратегічній сфері і, відповідно, еволюції тих загроз, які від них походять. На сьогодні очевидно, що, наприклад, наш мораторій на розміщення РСМД уже практично нежиттєздатний і від нього доведеться відмовлятися", - заявив Лавров.

За його словами, США вже нібито почали розгортати озброєння зазначеного класу в різних регіонах світу.

Росія вийшла з договорів про ядерну зброю

Як писав УНІАН, у лютому 2023 року Володимир Путін заявив, що Росія "призупинить" свою участь у спільному з американцями Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Через тиждень Путін підписав відповідний указ.

У Вашингтоні заявили, що США не планують нарощувати свій ядерний арсенал після виходу Росії з ДСНО. Також американці пояснили, що ДСНО не можна "призупинити", з нього можна тільки вийти.

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