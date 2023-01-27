Росіяни бурхливо відреагували на рішення партнерів України допомоги Києву поставками танків, які були прийняті на цьому тижні.
Як поділилися деякі мешканці Москви в коментарі CNN, західна допомога може ускладнити перемогу російських війск в Україні, але це все одно станеться.
"Українські танки заважатимуть нашим військам. Але ми збираємося виграти, попри це. Це лише розширення конфлікту", – сказав росіянин Сергій журналістам.
При цьому в російському суспільстві продовжує ширитися думка, що Україна є маріонеткою в руках уряду Заходу. Як зазначила ЗМІ російська бабуся, така змова може призвести "до ще однієї світової війни".
Однак деякі росіяни висловили критику в бік російського уряду та Володимира Путіна. Вони назвали дії Кремля щодо війни з Україною "огидними".
"Це огидно... їм ніколи не слід було починати війну", – прокоментувала одна з росіянок та звинуватила Путіна у початку конфлікту.
Інші росіяни поскаржилися, що через тиск пропаганди їм не вистачає повноти інформації та незалежної думки в суспільстві.
"Людям треба пояснювати події… було б добре, якби експерти почали висловлювати свою реальну думку, а не виконувати накази уряду та Путіна",- кажуть вони.
Проте деякі члени суспільства продовжують відмежовуватися від війни в України, називаючи це грою політиків.
"Я вважаю, що це політична війна, а не війна за народ. Нехай вони це вирішують", – сказала одна з жінок для CNN.
Поставки танків для України
25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина передасть Україні танки Leopard і дозволить їх реекспорт партнерам.
Згодом стало відомо, що Німеччина планує поставити Україні бойові танки Leopard 2 до кінця березня.
Також у Варшаві вже заявили, що Польщі потрібно кілька тижнів, що поставити танки Leopard в Україну. Уряд Канади теж збирається підтримати Україну та передати 4 танки Leopard 2.