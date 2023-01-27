Однак деякі москвичі все ще вважають, що західна допомога може просто ускладнити перемогу РФ.

Росіяни бурхливо відреагували на рішення партнерів України допомоги Києву поставками танків, які були прийняті на цьому тижні.

Як поділилися деякі мешканці Москви в коментарі CNN, західна допомога може ускладнити перемогу російських війск в Україні, але це все одно станеться.

"Українські танки заважатимуть нашим військам. Але ми збираємося виграти, попри це. Це лише розширення конфлікту", – сказав росіянин Сергій журналістам.

При цьому в російському суспільстві продовжує ширитися думка, що Україна є маріонеткою в руках уряду Заходу. Як зазначила ЗМІ російська бабуся, така змова може призвести "до ще однієї світової війни".

Однак деякі росіяни висловили критику в бік російського уряду та Володимира Путіна. Вони назвали дії Кремля щодо війни з Україною "огидними".

"Це огидно... їм ніколи не слід було починати війну", – прокоментувала одна з росіянок та звинуватила Путіна у початку конфлікту.

Інші росіяни поскаржилися, що через тиск пропаганди їм не вистачає повноти інформації та незалежної думки в суспільстві.

"Людям треба пояснювати події… було б добре, якби експерти почали висловлювати свою реальну думку, а не виконувати накази уряду та Путіна",- кажуть вони.

Проте деякі члени суспільства продовжують відмежовуватися від війни в України, називаючи це грою політиків.

"Я вважаю, що це політична війна, а не війна за народ. Нехай вони це вирішують", – сказала одна з жінок для CNN.

Поставки танків для України

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина передасть Україні танки Leopard і дозволить їх реекспорт партнерам.

Згодом стало відомо, що Німеччина планує поставити Україні бойові танки Leopard 2 до кінця березня.

Також у Варшаві вже заявили, що Польщі потрібно кілька тижнів, що поставити танки Leopard в Україну. Уряд Канади теж збирається підтримати Україну та передати 4 танки Leopard 2.

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