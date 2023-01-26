Оновленими даними про кількість можливої військової допомоги поділився один з джерел Міноборони і промисловості.

Збройні сили Канади можуть відправити Україні понад десять танків Leopard 2 або навіть більше, хоча раніше ЗМІ повідомляли, що країна може поставити Україні чотири танки.

Такою інформацією поділився один з джерел Міноборони і промисловості, пише Ottawa Citizen. Всього на озброєнні Канади є 112 танків: частина з них використовується в ході тренувань, інша - виконує функцію броньовано ремонтно-евакуаційних машин.

Як повідомило джерело, в Канаді розглядають можливість передати Україні не менше десяти танків або навіть більше.

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Танки можуть доставити в Україну через повітряний простір Польщі літаками С-17.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у своєму сьогоднішньому коментарі журналістам не зміг конкретно відповісти, чи поставить Оттава танки Києву, але натякнув, що це може статися найближчим часом.

"Як ви добре знаєте, Канада завжди намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Ми сподіваємося, що в найближчі кілька днів у нас буде чим поділитися", – сказав він.

Скільки Leopard 2 може отримати Україна

25 січня 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився передати Україні 14 танків Leopard 2.

Після цього стало відомо, що Португалія може відправити Україні третину своїх "робочих" танків Leopard 2. Йдеться про чотири танки.

Зі свого боку заступник міністра національної оборони Польщі Марчін Очепа заявив, що США, ЄС, і, можливо, Канада, можуть разом поставити Україні не менше сотні танків.

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков також вважає, що партнери України можуть розконсервувати інші модифікації цих танків та передати ще сотні додаткових Leopard Україні.

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