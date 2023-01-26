Версія M1A2 допомагає екіпажам швидко відстежувати дружні машини, визначати позиції противника і обробляти запити артилерії.

США збираються поставити Україні танки Abrams більш сучасної модифікації M1A2.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела. Цю інформацію пізніше підтвердили у Пентагоні.

Ця версія танків має більш складну оптику та системи управління, ніж старіша версія А1, яку армія США збирається зняти з експлуатації в найближчі роки. Версія M1A2 допомагає екіпажам швидко відстежувати дружні машини, визначати позиції противника і обробляти запити артилерії.

Відео дня

За словами одного з джерел, 31 танк Abrams, обіцяний Україні американською владою, поставлять без секретної броні, до складу якої входить збіднений уран. Співрозмовник видання пояснив, що влада США забороняє експорт таких машин, але існують і інші типи броні, які можна експортувати.

Танки Abrams для України: подробиці

25 січня президент США Джо Байден оголосив, що США надають Україні 31 танк Abrams і привітав рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2.

Рішення про передачу танків в США пояснили новими умовами на полі бою.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США не зможуть доставити в Україну танки Abrams до початку очікуваного навесні наступу.