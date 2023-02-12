Згідно з документами, що просочилися, Володимир Путін наказав російським спецслужбам активізувати вербування шпигунів-камікадзе у Великій Британії.

Колишні співробітники британської розвідки заявили, що Велика Британія в даний час є головною метою для Росії, і вона буде робити все можливе, щоб "отримати доступ до людей і використовувати агентів у потрібних місцях".

Депутатів і їхніх співробітників закликали зберігати пильність у зв'язку з посиленням напруженості у відносинах із Москвою через війну на Україні. Про це пише The Sun.

Джерело в російській розвідці, близьке до Кремля, припустило, що Москва "активізує роботу під прикриттям із секретними інформаторами" по всій Британії.

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"Інший напрямок - активізувати агентурну роботу з таємними інформаторами у всіх сферах суспільства Британії, здебільшого серед державних службовців і політиків усіх рангів - у тому числі членів парламенту та палати лордів", - йдеться в листі, доступному The Sun.

Також росіяни хочуть робити наголос на пошуку "відморозків, готових піти на самопожертву під будь-яким приводом", таких собі "камікадзе-торпед", які погодяться брати участь у диверсіях. Особливу увагу хочуть приділити активістам міжнародних студентських молодіжних рухів, профспілок, лідерам різних релігійних громад.

Інсайдер російських спецслужб сказав, що потенційних агентів можна знайти "шляхом посилення спостереження за дипломатичним персоналом посольств і консульств Росії".

Енні Магон, колишній офіцер розвідки Mi-5, не сумнівається, що росіяни спробують проникнути до Великої Британії, і попередила, що це відбуватиметься дуже швидко в світлі війни в Україні.

За словами Магон, російські спецслужби, швидше за все, спробують залучити агентів, використовуючи гроші, ідеологію, компроміс і егоїзм. Вони будуть шукати людей, які симпатизують справі Росії, і зазвичай пропонують величезні суми готівкою і продають "захоплюючий" спосіб життя шпигунства.

"Якби я був росіянином і був параноїком, як Путін, і коли все йде погано у війні проти України - по суті, дуже сильній проксі-війні - я б зробив усе, що в моїх силах, щоб отримати якомога більше впливу, влади та інформації від імовірних західних ворогів. Велика Британія була в центрі підтримки українців у цій боротьбі, тому може стати природною мішенню", - говорить Магон.

Документи, що просочилися, припускають, що російські спецслужби також будуть намагатися вербувати активістів і релігійні громади, пише The Sun.

Магон пояснила, що росіяни можуть вдатися до тактики "холодної війни".

"Це може бути поверненням до старих недобрих часів Холодної війни, коли Велика Британія, наприклад, розслідувала справи сотень тисяч британських громадян на предмет політичної підривної діяльності. Обґрунтуванням цього зазвичай було те, що група активістів отримувала гроші з Москви, щоб вийти на вулиці, провести кампанію і заподіяти політичний біль. Це була б одна мета - просто вивести людей на вулиці і створити шум. Вербування людей до цих груп було б поєднанням грошей та ідеології", - каже колишній офіцер Мі-5.

За її словами, російські спецслужби також можуть шантажувати "скомпрометованих" осіб. "Це може бути британець в Росії, який працює в посольстві або щось у цьому роді. Або люди, яких підставили спецслужби так, щоб виглядало, що їх притягнуть до відповідальності, але потім підходить доброзичлива людина і каже: "Ми можемо зробити так, щоб все це зникло, але ось те, що ми хочемо натомість"", - розповідає Магон.

Але депутати будуть попереджені про "пастки-приманки", особливо коли вони виїжджають за кордон, сказала офіцер розвідки. "Їм дають дуже конкретні вказівки щодо того, що вони можуть і не можуть використовувати в технологічному плані, що вони повинні та не повинні робити, якщо до них звертається дуже красива жінка або гарний хлопчик у барі", - сказала вона.

Річард Дірлав, колишній голова МІ-6, сказав, що російські спецслужби будуть шукати людей, які симпатизують Росії, або людей, які вразливі.

"Ми були б головною мішенню, тому що є головним прихильником України. Вони будуть дуже зосереджені на Великій Британії... щоб зрозуміти, що відбувається в основі уряду, про наше ставлення до війни в Україні, про наші відносини з українцями. Ми знаходимося в ситуації підвищеної ворожості з Росією, тому діяльність спецслужб буде дуже агресивною", - сказав він The Sun.

На тлі вторгнення РФ в Україну депутат Кріс Браянт заявив, що останнім часом депутатів не попереджали про присутність російських агентів. Але раніше він сказав The Sun, що, імовірно, у парламенті є "жменька" російських кротів.

Браянт сказав, що ті, хто працює у Вестмінстері, повинні бути більш пильними, оскільки Путін посилює військову риторику проти Великої Британії через її підтримку України. "Якщо війна затягнеться, я думаю, ми побачимо, як Росія повернеться до старих методів шпигунства в стилі холодної війни", - зазначив він.

Джерела в уряді заявили The Sun, що "Росія залишається головним пріоритетом національної безпеки". За їхніми словами, "уряд зробив ряд дій для захисту Великої Британії від зловмисної діяльності Росії".

Російські шпигуни - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше колишній охоронець посольства Великої Британії в Берліні Девід Баллантайн Сміт визнав себе винним у шпигунстві на користь Росії у період роботи в Німеччині. Йому були пред'явлені звинувачення в передачі інформації про осіб, які працюють в посольстві, російським чиновникам і спецслужбам, і в зборі додаткових відомостей про діяльність посольства.

Раніше глава британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллум заявив, що за час війни РФ проти України по російській розвідувальній мережі за кордоном було завдано найсильнішого удару в сучасній історії. Він зазначив, що по всьому світу було видворено понад 600 співробітників російських посольств, із яких понад 400, швидше за все, були шпигунами. З однієї тільки Великої Британії було видворено 23 російських шпигуна, які працювали під дипломатичним прикриттям, заявив голова МІ-5.

За оцінками західних спецслужб, у Німеччині під виглядом дипломатів працює найбільша кількість російських агентів у Європі. Російських шпигунів знаходять навіть в урядових кабінетах країни. Наприклад, в кінці серпня стало відомо про двох високопосадовців із міністерства економіки Німеччини, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. А в жовтні голову Національного агентства кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома звільнили через підозри у зв'язках з російською розвідкою.

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