Відомо, що напередодні у Малі вирішили розірвати дипломатичні зв'язки з Україною.

Речник малійського повстанського альянсу туарегів заявив, що він не отримував жодної зовнішньої допомоги під час боїв наприкінці липня, які завдали серйозного удару по малійській армії та її партнерам з ПВК "Вагнер". Крім того, він повідомив, що альянс не отримував жодної допомоги з боку України, пише Reuters.

На початку серпня стало відомо, що північні повстанці вбили щонайменше 84 російських найманців "Вагнера" та 47 малійських солдатів за кілька днів запеклих боїв у місті Тінзауатен біля алжирського кордону. Це стало найбільшою поразкою "Вагнера" відтоді, як два роки тому він почав допомагати військовій владі Малі боротися з повстанськими угрупованнями.

Своєю чергою представник української розвідки дав коментар, однак у Малі визначили це так, що Україна нібито надала інформацію повстанцям перед бойовими діями. За декілька днів у Малі повідомили, що розривають дипломатичні відносини з Україною через такі зауваження.

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Однак міністерство закордонних справ України наголосило, що цей крок був поспішним, адже не було надано жодних доказів того, що Київ відігравав якусь роль у бойових діях.

Пізніше Нігер вирішив також розірвати дипломатичні зв'язки з Україною через такі ж коментарі.

"Ми можемо чітко сказати, що не отримували ніякої допомоги ззовні для ведення бойових дій в Тінзауатені", - зауважив Мохамед Ельмаулуд Рамадан з альянсу повстанців "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки і розвитку" (CSP-PSD) в інтерв'ю агентству Reuters.

Коли в нього запитали, чи допомагала Україна раніше повстанському руху фінансово або навчанням, він відповів: "Ні, ми не отримували ніякої допомоги від України".

Розгром "вагнерівців" в Малі - що відомо

Як писав УНІАН, раніше повідомлялось, що впродовж трьох днів запеклих боїв наприкінці липня коаліція антиурядових угруповань на півночі Малі вбила 84 найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер". Також понад 30 "ворожих сил" отримали поранення, а військову техніку, включаючи танки, зброю та транспортні засоби, було захоплено або знищено.

Водночас після звинувачень в бік України щодо причетності до цих боїв, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не надавала допомогу повстанцям у Малі під час їхньої атаки на найманців приватної військової компанії "Вагнер".

"Ми не прагнемо жодних конфліктів з жодною африканською нацією. Наша справа - захистити Україну від російської агресії", - запевнив політик.

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