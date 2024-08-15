Водночас у МЗС України заявили, що рішення про розрив зв'язків було поспішним / колаж УНІАН, скриншоти

Речник малійського повстанського альянсу туарегів заявив, що він не отримував жодної зовнішньої допомоги під час боїв наприкінці липня, які завдали серйозного удару по малійській армії та її партнерам з ПВК "Вагнер". Крім того, він повідомив, що альянс не отримував жодної допомоги з боку України, пише Reuters

На початку серпня стало відомо, що північні повстанці вбили щонайменше 84 російських найманців "Вагнера" та 47 малійських солдатів за кілька днів запеклих боїв у місті Тінзауатен біля алжирського кордону. Це стало найбільшою поразкою "Вагнера" відтоді, як два роки тому він почав допомагати військовій владі Малі боротися з повстанськими угрупованнями.

Своєю чергою представник української розвідки дав коментар, однак у Малі визначили це так, що Україна нібито надала інформацію повстанцям перед бойовими діями. За декілька днів у Малі повідомили, що розривають дипломатичні відносини з Україною через такі зауваження.

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Однак міністерство закордонних справ України наголосило, що цей крок був поспішним, адже не було надано жодних доказів того, що Київ відігравав якусь роль у бойових діях. 

Пізніше Нігер вирішив також розірвати дипломатичні зв'язки з Україною через такі ж коментарі. 

"Ми можемо чітко сказати, що не отримували ніякої допомоги ззовні для ведення бойових дій в Тінзауатені", - зауважив Мохамед Ельмаулуд Рамадан з альянсу повстанців "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки і розвитку" (CSP-PSD) в інтерв'ю агентству Reuters.

Коли в нього запитали, чи допомагала Україна раніше повстанському руху фінансово або навчанням, він відповів: "Ні, ми не отримували ніякої допомоги від України".

Розгром "вагнерівців" в Малі - що відомо

Як писав УНІАН, раніше повідомлялось, що впродовж трьох днів запеклих боїв наприкінці липня коаліція антиурядових угруповань на півночі Малі вбила 84 найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер". Також понад 30 "ворожих сил" отримали поранення, а військову техніку, включаючи танки, зброю та транспортні засоби, було захоплено або знищено. 

Водночас після звинувачень в бік України щодо причетності до цих боїв, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не надавала допомогу повстанцям у Малі під час їхньої атаки на найманців приватної військової компанії "Вагнер".

"Ми не прагнемо жодних конфліктів з жодною африканською нацією. Наша справа - захистити Україну від російської агресії", - запевнив політик. 

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