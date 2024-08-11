Міністр закордонних справ прокоментував "участь" України у підтримці повстанців у Малі.

Україна не надавала допомогу повстанцям у Малі під час їхньої атаки на найманців приватної військової компанії "Вагнер". Про це, перебуваючи у столиці Маврикія Порт-Луї, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Bloomberg.

За його словами, "ми ніколи не діяли проти регулярної армії будь-якої країни, крім Росії".

"Ми не прагнемо жодних конфліктів з жодною африканською нацією. Наша справа – захистити Україну від російської агресії", - заявив дипломат. Відео дня

Як відомо, Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною після того, як Андрій Юсов, речник української військової розвідки, заявив, що Київ допомагав північній коаліції повстанців-туарегів у їхній боротьбі проти малийських військових. Він, зокрема, зазначив, що "повстанці отримали необхідну інформацію, яка дозволила їм провести успішну операцію проти російських військових злочинців".

Водночас, за слова Кулеби, рішення уряду Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною без надання будь-яких доказів на підтвердження цього рішення вважається поспішним і необґрунтованим.

"Той факт, що уряд Нігеру наслідував приклад Малі, приводить нас до висновку, що це скоординовані зусилля" з ізоляції України", – сказав глава МЗС.

Розрив дипломатчиних відносин Малі з Україною

Нещодавно в Малі оголосили, що країна розриває дипломатчині відносини з Україною через нібито допомогу повстанцям. У ГУР Міноборони України, у свою чергу, спростували інформацію про причетність до розгрому ПВК "Вагнер" у Малі.

Згодом стало відомо, що Нігер розрірвав дипломатичні відносини з Україною. У країні заявили, що передають це питання до Ради безпеки ООН "з метою винесення рішення щодо української агресії".

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