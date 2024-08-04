Сенегальський уряд вважає малійську хунту законною владою в країні, а найманців "Групи Вагнера" - частиною Збройних сил Малі.

Міністерство закордонних справ Сенегалу викликало посла України Юрія Пивоварова через допис на Фейсбук-сторінці посольства, у якому український дипломат нібито виказав підтримку повстанцям-туарегам у Малі після знищення ними загону "ПВК Вагнер".

Як повідомляє прес-служба МЗС Сенегалу, їхнє обурення викликало "пропагандистське відео з боку української армії, яке супроводжувалося коментарем самого Посла України про однозначну та беззаперечну підтримку терористів" після знищення ними наприкінці липня загону "Збройних сил Малі, що призвело до значних людських втрат".

"Послідовно дотримуючись позиції конструктивного нейтралітету в російсько-українському конфлікті та зважаючи на постійні заклики вищої влади до воюючих сторін віддати перевагу засобам мирного врегулювання суперечки між ними, Сенегал не може терпіти будь-яких спроб переходу на свою територію медійної пропаганди, яка ведеться в цьому конфлікті. Так само наша країна, яка відкидає тероризм у всіх його формах, не може приймати на своїй території коментарі та жести на користь тероризму, особливо коли останній спрямований на дестабілізацію такої братської країни, як Малі", – йдеться у заяві МЗС Сенегалу.

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Також повідомляється, що послу України в Дакарі "нагадали про зобов’язання розсудливості, стриманості та невтручання" під час виконання його дипломатичної місії.

Варто зауважити, що на поточний момент на Фейсбук-сторінці українського посольства в Сенегалі відсутні будь-які публікації, що стосуються розгрому "вагнерівців" в Малі.

Розгром "вагнерівців" в Малі: останні новини

Як писав УНІАН, протягом трьох днів запеклих боїв наприкінці липня коаліція антиурядових угруповань на півночі Малі вбила 84 найманців з російської приватної військової компанії "Вагнер" та 47 військовослужбовців армії Малі. При цьому сім бійців Вагнера та малийських солдатів були захоплені в полон.

Також ми розповідали, що українські спецслужби співпрацюють з туарегами у Малі. Як розповів один з командирів повстанців французькому виданню Le Monde, зокрема, їх навчають керувати безпілотниками. Також між повстанцями та спецслужбами відбуваються "обміни" стратегічною інформацією.

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