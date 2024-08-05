В Малі не провели ретельне вивчення інциденту на півночі Малі, коли повстанці-туареги розгромили десятки солдатів хунти та найманців ПВК "Вагнер".

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною.

"Рішення Перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним, враховуючи, що Україна як жертва неспровокованої повномасштабної збройної агресії з боку РФ усіляко намагається за підтримки світової спільноти відновити справедливість та повагу до міжнародного права, покликаного захистити усі країни світу, зокрема африканські, від посягань на їхні суверенітет, незалежність та територіальну цілісність", – йдеться у заяві МЗС.

У зв'язку з цим сказано, що Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн та рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму".

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При цьому, нагадується, що саме Україна у ХХ столітті, будучи одним із засновників Організації Об’єднаних Націй, активно підтримувала право народів Африки на незалежність та деколонізацію, зокрема й Республіки Малі.

"Натомість Російська Федерація, продовжуючи неспровоковану повномасштабну збройну агресію проти України, руйнує архітектуру міжнародної безпеки, порушує Цілі та Принципи Статуту ООН, які зокрема гарантують право країн Африки на вільне майбутнє", – сказано у заяві.

У МЗС відзначають, що Україна відома в Африці як важливий контрибутор у забезпечення регіональної безпеки. Її контингент "блакитних шоломів" зробив значний внесок у реалізацію цілої низки операцій з підтримання миру під егідою ООН, зокрема з 2019 по 2022 роки – у складі Місій ООН у Малі.

"Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події", – підкреслюється у заяві.

При цьому, як заявляють в МЗС, ігнорується, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема "Вагнер", використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки.

"Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на недружні дії Перехідного уряду Республіки Малі", – йдеться у заяві.

Малі розриває дипвідносини з Україною: що передувало

Нещодавно стало відомо, що Перехідний уряд Малі розриває дипломатичні відносини з Україною, звинувативши країну в підтримці міжнародного тероризму. У заяві уряду Малі українських дипломатів назвали "переодягненими в дипломатів терористами".

Варто зазначити, що у липні в Малі повстанці-туареги розгромили десятки солдатів хунти та найманців російської приватної військової компанії "Вагнер". Армія Малі наголошувала, що в боях втратила двох своїх солдатів, ще 10 зазнали поранення. В російських медія поширювалася інформація про загибель в Малі автора пропагандистського каналу GreyZone, який брав участь у так званій "СВО", як у Москві називають повномасштабну війну проти України.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов пізніше повідомив, що монополія в сфері бандитської діяльності російських приватних військових компаній добігає кінця. Є сили, які можуть ставити цих злочинців на місце. Водночас, він напряму не підтвердив інформацію про участь спецпризначенців ГУР в операції в Малі, під час якої було розгромлено колону найманців російської ПВК "Вагнер".

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