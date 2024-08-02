Також вбито 47 малійських військовослужбовців.

Протягом трьох днів запеклих боїв наприкінці липня коаліція антиурядових угруповань на півночі Малі вбила 84 найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер" та 47 малійських військовослужбовців. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформацію повстанців.

Крім того, повідомляється, що понад 30 "ворожих сил" отримали поранення, а військову техніку, включаючи танки, зброю та транспортні засоби, було захоплено або знищено. При цьому сім бійців Вагнера та малийських солдатів були захоплені в полон.

Зазначається, що це найважча втрата для групи з моменту її дислокації в Малі у 2021 році.

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Як відомо, російські найманці перебувають у Малі відтоді, як армія, що захопила владу внаслідок двох переворотів у 2020 і 2021 роках, вигнала французькі війська і війська ООН та найняла ПВК "Вагнер".

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня у Малі повстанці розбили групу "вагнерівців". Повстанський рух також заявив, що захопив бронетехніку, вантажівки і цистерни.

Згодом найманці підтвердили загибель свого командира Сергія Шевченка. Раніше було підтверджено смерть відомого пропагандиста з Росії Микити Федяніна у Малі.

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