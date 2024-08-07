Представник ГУР зробив заяву щодо розірвання Чадом дипломатичних відносин із Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не робило заяв з приводу причетності Києва до розгрому бійців російської приватної військової компанії "Вагнер" у Малі. Про це в коментарі Financial Times щодо розірвання африканською країною Нігер дипломатичних відносин із Києвом повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

Як відомо, військова хунта Нігеру напередодні заявила, що "негайно" розірве відносини з Україною, звинувативши Київ у підтримці "терористичних" груп. Там посилалися на нібито слова Юсова про те, що Київ підтримував повстанців-туарегів, які взяли на себе відповідальність за смертоносну атаку на кордоні Малі та Алжиру, при цьому "бойовики отримали всю необхідну інформацію" від української розвідки.

Раніше влада Малі вирішила розірвати відносини з Києвом. У Міністерстві закордонних справ України назвали це рішення "недалекоглядним і поспішним" і заперечило, що країна відіграла будь-яку роль у нападі повстанців-туарегів.

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"Розрив дипломатичних відносин є символічною поразкою для України, яка намагалася отримати підтримку в Африці, борючись із повномасштабним вторгненням Росії. Багато африканських країн були нейтральними у війні або, як Малі, Нігер і Буркіна-Фасо, підтримали позицію Росії", - пише видання.

Розрив Нігером дипломатчиних відносин з Україною

Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною. З відповідною заявою на телебаченні виступив речник уряду Амаду Абдраман. У Нігері попередили, що рішення про припинення відносин вступає у силу негайно.

У країні також заявили, що передають це питання до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй "з метою винесення рішення щодо української агресії".

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