Розколоті Штати Америки

В США завершилися президентські перегони. Чому президента США обирають спеціальні виборники, а не безпосередньо громадяни, і що станеться, якщо один з кандидатів не визнає перемогу іншого?

У 2016 році у перегонах Хіларі Клінтон і Дональда Трампа Клінтон отримала на три мільйони голосів більше, ніж кандидат республіканців. Але... програла. І так, коли меншість обирає президента, було всього чотири рази в історії Сполучених Штатів. Останні два - це 2000-й рік, коли переміг Буш- молодший, і 2016-й, коли виграв Дональд Трамп.

Чому американці не можуть прямо обирати главу держави? Відповідь навіть у самій назві цієї країни - Сполучені Штати Америки. Це федерація. Сукупність дуже самостійних, навіть в політичному сенсі штатів, об'єднаних в одну державу. І головна ідея тут - не стільки ЛЮДИ вибирають спільного президента, скільки окремі ШТАТИ визначають, хто займе Білий дім.

Саме тому і з'явилася непряма двоступенева система виборів президента та віце-президента США. Думку кожного штату передає спеціально обрана група виборників. Тому й трапляється так, що за кандидата там проголосувала більшість ГРОМАДЯН. А переміг той, хто зібрав більшу кількість ВИБОРНИКІВ.

Саме ці виборники і є тим другим рівнем голосування в Америці (не плутайте з виборцями). Своїх виборників призначає кожна партія. Як правило, це відомі люди або конгресмени. Залежно від того, за якого кандидата проголосував штат, виборники від ЦІЄЇ партії і будуть називати ім’я президента. Хоча в історії США було сто шістдесят п’ять випадків недоброчесних виборників, які пішли проти «лінії партії». Не грають за цими правилами тільки два штати: Небраска і Мен. Голоси їхніх виборників можуть ділитися між кандидатами пропорційно до симпатій виборців.

Чи однакову кількість виборників має кожен штат? Ні. Якраз це залежить від кількості населення в кожному з 50-ти штатів. Наприклад, маленький Вайомінг має всього три виборники. А найчисельніша Каліфорнія - аж п’ятдесят п’ять. Окремо одного виборця має столиця США - Вашингтон.

Всього виборників - 538 осіб. Для перемоги треба зібрати більше половини - 270 голосів.

А як зрозуміти, що ти зібрав ці голоси і коли це офіційно оголосять? На 41-й день після традиційного виборчого вівторка відбувається окреме голосування виборників. Цей час потрібен, щоб кожен штат визначився остаточно зі своїм переможцем. Судові позови і перерахунок голосів стаються досить часто. Втім, під сумніви можна поставити тільки результати в ОКРЕМОМУ штаті. І ніколи - загалом.

А якщо голоси виборників поділяться порівну? Американська конституція - передбачила і це. Тоді ім'я нового президента своїм голосуванням назве КОНГРЕС.

Що відбувається зараз? Результатів виборів американці чекали дуже напружено.

Програміст Влад Овчінніков переїхав сюди з Донецька. Він щонеділі витрачає по кілька годин, аби у власному гаражі, абсолютно безоплатно виготовити плакати, або ходити від будинку до будинку і агітувати. «Це не хобі. Це не справа життя. Просто хтось цим повинен займатися», - розповідає він ТСН.Тижню.

Акторка Тетяна Родіна з Луганщини теж живе і працює в Нью-Йорку, але обіцяє переїхати в республіканський штат, якщо демократи переможуть.«Скільки тут жила, я взагалі не відчувала ніякого расизму у бік чорних», - каже вона.

«Може, тому, що ви – біла?», - питаємо.

«Ні. Я не відчувала, тому що бачила, як їм тут завжди і будь-де все було», - переконує жінка.

А ось одружений на українці американець з вищою освітою Джо Байлелло визнає расизм, але не визнає коронавірусу. В разі перемоги демократів він поїде збирається ще далі за Тетяну – планує переїхати до… України.

Дора Хом’як, яка приїхала сюди ще з радянської України, цього року вперше в житті пішла працювати на дільницю. «Я знаю, що відбувається, коли, наприклад, до української Верховної Ради приходять депутати і перетворюють свою парламентську роботу на засіб наживи. І я боюся, що схожих людей навколо Трампа дуже багато», - каже вона ТСН.Тижню.

Джеймс Фігарелло, який прийшов зі своїм англійським бульдогом Роні голосувати вперше в житті, шкодує, що не зробив цього минулого разу.

Усі ці люди – і мільйони інших – дуже різні. Демократи, центристи і республіканці, ні в чому не схожі один на одного, крім переконання, що їх голос сьогодні має значення. А їх вибір - неможливо підробити чи скасувати.

І яке нам, здавалося б, діло до тих американських виборів? Але Україну втягнули в них більше року тому, коли Дональд Трамп намагався потопити свого головного конкурента Байдена українськими кримінальними справами. Слово Україна кілька місяців щодня лунало з телеекранів і сторінок нарейтинговіших газет. Усі американці вивчили, що Україна - партнер США. Що ми - воюємо з Росією. І що у нас корупція. Ще в 2014 році Дональд Трамп визнавав за Путіним право окупувати Крим, але став першим президентом, за якого Америка почала постачати нам летальну зброю. Від Джавелінів, про які наші військові так довго лиш мріяли, до військового флоту - на Айлендах уже плавають в Україні.

Трамп – президент-парадокс для України і не тільки. Перевівши спілкування з виборцями і світом у твіттер, усю пресу, яка дозволяє собі його критикувати, він називає фальшивою. Водночас приносить цій же так званій фальшивій пресі колосальні прибутки: рейтинги СіЕнЕн ростуть, як на дріжджах, на газети Нью-Йорк тайм і Вашингтон Пост підписуються, як ніколи в цьому новому електронному столітті.

Тож не дивно, що навіть за океаном людей цікавить, що ж він ще утне. І президент-вибухівка Трамп залишається собою до останнього.

Підірвати довіру до виборів у власній країні? Запросто. «Це обман американського народу. Це стидоба для нашої країни. Якщо порахувати справжні голоси, я легко виграю. Якщо порахувати незаконні голоси, у нас намагаються вкрасти вибори», - заявив Дональд Трамп.

Масові фальсифікації на американських виборах – неможливі, переконують нас в один голос і експерти, і Дора Хом’як з однієї з дільниць в день голосування. Вона демонструє ТСН.Тижню книжку, яку їй вручили на тренуванні. Тут чудова передмова: ставтеся до виборців, як до клієнтів. В книжці два десятки різних посад, покрокові інструкції для кожної процедури з кольоровими картинками. Тут кожен довіряє кожному - і водночас кожен перевіряє кожного. Не існує бездоганних механізмів – сканувальна машина, скажімо, яка заміняє їм наші запломбовані урни, може зламатися в найвідповідальніший момент. Але процедура відпрацьована роками.

В кожного округу кожного штату свої виборчі закони і традиції. Свій час роботи дільниць. Свої норми, коли і як починати рахувати голоси. Так, на відміну від унітарних держав, працює Федеративний устрій. «Демократія - складна форма правління, але як на мене - найкраща. І вона працює лише тоді, коли кожен робить те, що правильно робити. Наше суспільство засноване не стільки на законах, скільки на спільній неписаній угоді, як поводитися одне з одним», - наголошує жителька Нью-Йорка Дора Хом’як.

Коли неписані угоди перестають працювати, першим, ще до настання повного хаосу, прокидається страх. З кожним днем у середмісті Нью-Йорка все більше забитих вітрин. Чому це відбувається? Кого не спитай - відмовляються говорити. Вони просто забивають шибки. Фанера на склі в Нью-Йорку і Вашингтоні стає наче маскою на обличчі, чимось, може, і неприємним, але необхідним. Копів дуже багато. На кожному розі.

Чи вдасться Америці втриматись на межі заворушень, чи вистачить усім терпіння у країні, де вільно можна продавати і купувати зброю? Країна поділена навпіл, такого радикального розколу тут навіть в шістдесятих не пригадують.

«Я дуже прошу вас зберігати спокій, усі зберігайте спокій. Процес іде. Скоро голоси порахують і ми все дізнємося», - заявляє Джо Байден.

Голоси за Байдена повзуть вгору, за нього проголосувало найбільше американців в історії, понад 70 мільйонів - навіть рекорд Обами побито. Чим більше відстає Дональд Трамп – тим образливішими стають заяви президента.

«Детройт і Філадельфія - два найкорумпованіші місця нашої країни - ми не дозволимо їм сфабрикувати фінал президентських перегонів!», - каже Дональд Трамп.

«Годі красти» – новий слоган фанів Трампа. З можливою поразкою не може змиритися ані президент, ані півкраїни, яка за нього проголосувала. Їх знову більше, ніж бачили прогнози. Вони ще активніші, ніж минулого разу. Для них поразка Трампа означає втрату основних американських принципів країни, а не просто персоналії. Вони вірять - бо Трамп так казав – що, як тільки Джо Байден і Камала Харріс прийдуть до влади, вони скасують другу поправку до Конституції і відберуть у американців зброю. Одразу після цього настане соціалізм і руїна.

І не важливо, що Харріс ніколи не говорила слів, які їй приписує Трамп, а Байден - найправіший з усіх демократів. Капітан першого рангу ВМС США Гаррі Таббах в ефірі 1+1 переконаний: виборами у його країні – зманіпулювали: «Арізона – традиційно червоний штат. Там зранку 140 тисяч голосів за Байдена і ні одного за Трампа. Нізвідки – 140 тисяч бюлетенів».

Голосування поштою в США працює ще від часів громадянської війни. У кожному штаті свої закони, до якого числа можна зараховувати листи. Цього разу демократи стали наполягати, аби листами голосувала уся країна - через пандемію. Але Трамп кілька останніх місяців мало не щодня говорив: листи - це погано. Саме тому його прихильники переважно голосували, приїжджаючи на дільниці. А листами надходили, переважно, голоси демократів.

Настає субота – і тривожна, принишкла тиша раптом розривається переможними вигуками: Невада, Північна Кароліна і Аризона ще не дорахували, але голосів від Пенсильванії вистачає, аби усі телеканали, включно із республіканським Фокс Ньюзом, оголосили Джо Байдена новообраним президентом Сполучених Штатів.

Люди в Нью-Йорку, Чікаго і у Вашингтоні розкорковують на вулицях шампанське. Це в Штатах взагалі-то заборонено, але цього дня поліція закриває на це очі. Обіймаються. Танцюють. Сигналять одне одному. Вітають усіх. Заходять до у кадр ТСН.Тижня за хвилину до прямого ефіру, і вітають журналістів: «Люди сказали своє слово!»

В цей самий час на твітері Дональда Трампа з’являється абсолютно протилежне повідомлення: «Я виграв ці вибори. З великим відривом».

Новину про перемогу Байдена він сам зустрічає у своєму гольф-клубі в Вірджинії, а його команда юристів негайно обіцяє судитися за результати.

«Ми подамо дуже багато позовів, великих і ні. Майже в кожному штаті, де у Дональда Трампа в ніч після виборів була перемога, вона була настільки виразною, що математично неможливо його обійти! Якщо ми переконаємося, що це якимось чином незаконно зробили надісланими поштою бюлетенями, буде величезний національний позов», - заявив юрист Дональда Трампа Руді Джуліані.

Водночас Джо Байден звертається до народу і обіцяє бути президентом для всіх. І тих, хто голосував за нього, і тих, хто голосував проти. Він вже не вперше цими днями виголошує промову про необхідність об’єднатися, подивитися опонентам в очі і визнати їх рівними собі - громадянами Сполучених Штатів.

Зараз легко забути, що Байден дістав свій результат саме завдяки жителям великих міст. Та половина країни, яка голосувала за Трампа, живе, переважною більшістю, в сільській місцевості і маленьких містах. Чи визнають вони поразку свого кандидата? Як довго триватиме суд? Чи дійде все до Верховного Суду, де у республіканців більшість? Яке рішення він ухвалить? Усе це - питання наступних тижнів. Америка зробила свій вибір. І тепер залишилося зрозуміти, як вона з ним житиме.

Яна Слесарчук

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter