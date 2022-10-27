Усі постраждалі – віком до 30 років, у двох із них – ампутації кінцівок.

П'ятеро піротехніків, які підірвались на ворожій міні в Ізюмському районі Харківської області, перебувають у вкрай тяжкому стані.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Харківської обласної військової адміністрації.

"За даними лікарів, 5 постраждалих перебувають у вкрай тяжкому, але стабільному стані. У двох із них – ампутації кінцівок, ще у двох – численні переломи, один із черепно-мозковою травмою", - поінформували в ОВА.

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Ще один постраждалий отримав легкі поранення і лікується амбулаторно.

"Усі вони – віком до 30 років", - йдеться у повідомленні.

Підрив піротехніків на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що у Харківській області на ворожій міні підірвалися піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Стан трьох поранених медики оцінювали як тяжкий.

Сьогодні, 27 жовтня, він повідомив, що за уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали шестеро людей.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня перший заступник голови ДСНС України Роман Примуш повідомляв, що на Харківщині вже знешкодили понад 11 тисяч вибухонебезпечних предметів, також було обстежено 637 гектарів звільнених територій.

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