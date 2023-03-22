Вони можуть відбутися вже цього тижня і стосуватимуться експорту російських добрив.

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган анонсував чергові перемовини з російським президентом Володимиром Путіним. Вони можуть відбутися вже цього тижня і стосуватимуться експорту російських добрив. На його відновленні тривалий час наполягає РФ, і такий захід підтримує ООН.

Як пишуть A Haber та TRT Haber, в інтерв’ю кільком місцевим телеканалам Ердоган заявив, що "Туреччина наразі є єдиною країною, яку називають посередником у російсько-українській війні". Він також переповів свій діалог із російським диктатором, поширивши брехню Путіна про український експорт зерна, на якій його напередодні викрило МЗС України.

"Пан Путін каже: "Я відправлю зерно через зерновий коридор, 44% звідси йде в Європу, давайте відправляти до слаборозвинених країни Африки". Я сказав йому: "Давайте перетворимо це на борошно і відправимо до слаборозвинених країн". Ми ще розмовлятимемо з паном Путіним", – заявив Ердоган, уточнивши, що розмова відбудеться за 2-3 дні.

Відео дня

Ердоган також пообіцяв сприяти виконання вимог РФ щодо експорту її добрив.

"Так само є потреба в добривах. Ми їх забезпечимо. Ми спробуємо полегшити [їх транспортування] для відправлення до слаборозвинених країн", – додав президент Туреччини.

Зернова угода з РФ - останні ультиматуми країни-агресора

В липні минулого року Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН, завдяки яким на Чорному морі запрацював "зерновий коридор", через який здійснюється експорт української аграрної продукції. Експорт відбувається через порти "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний".

Угоду неодноразово продовжували. Зокрема, 18 березня, за день до того, як термін дії угоди мав сплинути, її було продовжено на 120 днів. Росія напередодні заявляла, що погоджується на продовження на 60 днів, називаючи це "жестом доброї волі".

Тепер у Росії продовжують намагатися ставити ультиматуми щодо подальшої "зернового коридору". Цього разу Москва вимагає виконання одразу кількох своїх умов. Серед них – розблокування рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства й добрив.

Вас також можуть зацікавити новини: