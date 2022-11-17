В ООН заявили, що мають бути зняті перешкоди для експорту продуктів харчування і добрив з Російської Федерації.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав угоду всіх сторін про продовження зернової угоди.

Як повідомляє Reuters, Гутерріш зазначив, що мають бути зняті перешкоди для експорту продуктів харчування та добрив з Російської Федерації.

"Я вітаю згоду всіх сторін продовжити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи для полегшення безпечного судноплавства при експорті зерна, продуктів харчування та добрив з України", - заявив Гутерріш.

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Він також зазначив, що ООН також "повністю прихильна усуненню перешкод для експорту продуктів харчування і добрив з Російської Федерації", оскільки цю частину угоди країна-агресор вважає критично важливою.

Війна в Україні та експорт українського зерна:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі навіть попри заяви Російської Федерації про вихід з угоди.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.

16 листопада Finanacial Times писав про те, що Росія може використовувати зерновий коридор для свого експорту.

17 листопада стало відомо про те, що дію "зернової угоди" було продовжено ще на 120 днів.

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