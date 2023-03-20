Росія не залишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу.

Президент Російської Федерації Володимир Путін поширює брехню про географію українського зернового експорту, щоб зірвати "зернову угоду". Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у своєму Facebook.

Так, виступаючи на парламентській конференції "Росія-Африка", Путін заявив, що РФ наполягає на повному виконанні "зернової угоди" – щоб українська агропродукція відправлялася не в "ситі країни". Російський президент зокрема стверджує, що 45% українського зерна поставлено в європейські країни і лише 3% – в Африку.

В українському МЗС підкреслили, що озвучена російським диктатором інформація не відповідає дійсності і спрямована на зрив Чорноморської зернової ініціативи.

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Так, з 1 серпня 2022 року Україна експортувала через "зерновий коридор" 25,1 млн тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу. З них в країни Африки було відправлено 2,9 млн тонн, тобто 11,6%, в Азію – 12,1 млн тонн (48,2%), в Європу – 10,1 млн тонн (40,2%).

"Росії також добре відомо, що частина закуплених "ситими країнами" Європи українських зернових відправляється як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії. Тому реальна статистика експорту на африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн", - підкреслив Олег Ніколенко.

Експорт продовольства "зерновим коридором"

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2022 року Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про безперешкодний експорт української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

13 березня в Росії заявили, що "зернову угоду" буде продовжено на 60 днів, замість 120. Але Україна наполягає на піврічному терміні продовження.

18 березня міністр транспорту України Олександр Кубраков повідомив, що Чорноморська зернова ініціатива продовжена на 120 днів.

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